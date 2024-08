Newell's: un triunfo ante Central alivianaría la crisis interna, pero no la erradicaría

Newell's transita quizás por uno de los momentos de mayor incomodidad en años. Los tuvo en tiempos anteriores, pero en esta oportunidad atraviesa por todo tipo de situaciones que no son sólo las futbolísticas. Hoy parecería que una victoria el sábado en el Gigante ante Central podría terminar con todo, pero esa no es la realidad. El club tiene diversos frentes abiertos y de difícil resolución, al menos en lo inmediato, que hace muy compleja la convivencia y el andar institucional.

Reconocimiento de lo que es vox pópuli

Lo que hizo Astore, que vive momentos de zozobra, no es otra cosa que reconocer lo que viven los dirigentes en todos los clubes. No es nada que no se sepa, aunque sí es algo contra lo que no se lucha. Tampoco hay una decisión firme de los organismos de seguridad nacional como de los gobiernos de turno para dar una pelea que hasta ahora está perdida por goleada.