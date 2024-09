Newell's tuvo más chances, pero otra vez falló en la definición y empató con Belgrano

El rojinegro creó mayor cantidad de situaciones que de costumbre y no las aprovechó, ante todo debido un errático Colo Ramírez

El Colo Ramírez no puede progresar ante Delgado. El nueve de Newell's anduvo torcido frente al arco.

Existen varios motivos para explicar por qué Newell’s no ganó. Pero una de las razones tiene más fuerza que otras. Y fue que simplemente no la metió. Porque contó con ocasiones en la primera etapa. En lo que falló fue en la definición. Una vez más. No anduvo fino y en ese aspecto la mayor responsabilidad recayó en Juan Ignacio Ramírez.