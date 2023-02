Newell's tiene jerarquía en el banco con Heinze, pero le faltan resultado y juego

El fútbol es resultado y cuando el gol no aparece o el juego no es el esperado aparecen los cuestionamientos. Siempre pasó y eso no se modificará por más peso que tenga un jugador o un entrenador, como en este caso de Gabriel Heinze al mando de Newell's. El Gringo llegó con la aceptación popular y no hubo recriminación o duda alguna. El consenso fue absoluto después de que se sentaran en el banco diversos nombres que pasaron dejando solo penurias. Pero todo apoyo o apuesta merma cuando los resultados no son los esperados y más aún cuando el juego pregonado no satisface las expectativas de los hinchas.