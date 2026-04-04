Newell's en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco

Frank Kudelka encabezó la llegada de Newell's a Santiago del Estero, donde el domingo visitará a Central Córdoba. Se viene un cambio importante.

El DT de Newell's, Frank Kudelka, que tendrá la difícil misión de sacar del pozo al equipo en Santiago del Estero.

La delegación de Newell’s arribó este sábado por la tarde a Santiago del Estero y se instaló en el hotel Maria’s de La Banda, un alojamiento distante a apenas unos minutos del impactante estadio Madre de Ciudades, donde el domingo, a las 20.30, el rojinegro enfrentará a Central Córdoba .

El plantel llegó con gesto serio y el primero en bajar del micro fue el entrenador Frank Kudelka. En una jornada de mucho calor y con el sol repleto de nubes, Santiago recibió a Newell’s con su absoluta calma y tranquilidad típicas del horario de la siesta.

Los rostros de toda la comitiva demostraban la absoluta concentración en este partido trascendenta l para seguir escalando en todas las tablas.

El plantel voló desde Rosario luego del almuerzo y a primera hora de la tarde ya hizo pie en el aeropuerto de la entrañable capital santiagueña, cuyas calles palpitaban con tranquilidad el fin de semana de Pascuas.

Los jugadores fueron bajando del micro con rostros de concentración en lo que será el encuentro, esperando que Kudelka confirme el equipo el mismo día del duelo por la décimo tercera fecha del Apertura.

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La comitiva estuvo encabezada por el presidente Ignacio Boero, que antes de ingresar saludó amablemente al personal del hotel y a los periodistas presentes.

La principal de novedad de Newell's en Santiago

En cuanto al equipo, la principal novedad estaría bajo los tres palos ya que, si bien no está confirmado, hay posibilidades concretas de que Josué Reinatti tome la posta de Williams Barlasina.

Sería un golpe de timón del entrenador, entre los tantos que va asumiendo en su intento de conformar el mejor once posible.

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Newell’s sabe que para salir de la zona de descenso en esta fecha deberá al menos sumar un punto en el Madre de Ciudades, en una lucha por la permanencia que será larga y en la que un gran camino por recorrer.

Más allá de los nombres, el rojinegro deberá dejar atrás muy rápido el traspié por Copa Argentina, donde su rendimiento individual y colectivo fue decepcionante y lo reconoció el propio entrenador.

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Los que viajaron con Frank Kudelka