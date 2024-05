Newell's renueva la esperanza en el debut en la Liga, pero con una cuota de cautela

Víctima de la insolvencia ofensiva, bajos rendimientos individuales y un entrenador que erró en las decisiones, insistiendo con un esquema y futbolistas que no brindaron seguridades mínimas.

La confianza hacia los protagonistas de este proceso se fue diluyendo. Es el motivo por el cual este comienzo despierta reparos y cautelas. Y en una liga en la que juegan todos contra todos, a una sola rueda, siendo más exigente que la Copa, es complicado imaginar para qué está Newell’s. También cuáles son sus fortalezas. Es que, al margen de ciertos rendimientos individuales por debajo de lo esperado, la idea de ser un equipo ofensivo se desplegó con eficiencia en pocas ocasiones.

Las variantes de jugadores y esquema

La Copa de la Liga y la derrota en el clásico son cuestiones del pasado. Pero que dejaron secuelas, en la capacidad de ser optimista y en el mismo Larriera, que durante estas semanas de trabajo dio señales de que analizó la necesidad de cambios. Que insistir con lo mismo y los mismos no tiene sentido.

Porque tendrá cinco fechas antes de la interrupción del torneo por la Copa América, además del partido contra Deportivo Riestra por la Copa Argentina, en la que su futuro puede estar en juego. Es que si bien se trata de un tiempo muy corto, sus antecedentes recientes no fueron favorables.

cacciabue.PNG

El entrenador probó variantes durante esta etapa de preparación, dejando a un lado el tradicional 4-2-3-1 y la presencia de dos extremos. Según lo que ensayó, optaría por el 4-4-2, dándole la oportunidad de jugar a Jerónimo Cacciabue, nunca titular durante el ciclo del DT uruguayo, y a Guillermo Balzi, entre los once apenas en un partido de la Copa de la Liga y en el del estreno en la Copa Argentina.

image (27).jpg Guillermo Balzi fue titular en un solo partido de Newell's en la última Copa de la Liga. Sebastián Suárez Meccia

En principio, jugarían de volantes internos, siendo un verdadero reto para ambos aparecer de titulares, teniendo en cuenta que no marcaron diferencia las ocasiones en las que ingresaron durante la primera parte del año. En distintos momentos de sus carreras dieron indicios de lo que son capaces. Cacciabue, a partir de la dinámica, y Balzi, desde el manejo. Pero con eso solo no alcanza, si no lo sostienen en el tiempo.

La mitad de la cancha se completaría con Rodrigo Fernández y Ever Banega, que puede llegar a estar de doble cinco o más adelantado, cerca del goleador Juan Ignacio Ramírez. El Colo estará acompañado en la ofensiva por Francisco González, una fija con Larriera, a diferencia de Brian Aguirre, que empezará relegado.

Newell’s depende de sí mismo en esta primera fecha, no tanto de Platense, que de subcampeón en la Copa de la Liga 2023 deambuló sin rumbo en la última edición.

Hace dos meses, el Calamar le sacó un empate sin goles a Newell’s en el Coloso. Fue de las peores actuaciones de la Lepra. Nada de esto puede repetirse en el debut si es que no quiere que la esperanza se vaya esfumando muy pronto.

El retorno de Lucas Hoyos

La probable presencia de Lucas Hoyos en el arco de Newell’s es una de las grandes novedades de Mauricio Larriera. Suplente en la última Copa de la Liga, el entrenador le daría ahora la titularidad, reemplazando a Ramiro Macagno.

La situación de Hoyos es similar a la de Cacciabue y Balzi. Existe la duda de lo que es capaz de brindar para mejorar al equipo. El arquero, titular durante 2023, con Gabriel Heinze, tuvo altibajos que llevaron a que no hubiera grandes objeciones sobre su salida a comienzos de este año para que ataje Macagno. Lo que sucedió luego es que Macagno tampoco se lució.

image - 2023-07-13T205900.348.png En la primera mitad del año, Lucas Hoyos fue solo titular contra Midland en la Copa Argentina. Ante Platense volverá al arco. Marcelo Bustamante / La Capital

No existe una opinión unánime de lo que es mejor para el arco rojinegro. Los que cuestionan el hecho de que Macagno vaya al banco no pasa tanto por lo que hizo o no, sino porque no consideran que Hoyos sea una garantía.