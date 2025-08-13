La Capital | Ovación | Newell's

Newell's recibió una muy mala noticia cuando faltan solo diez días del clásico ante Central en Arroyito

El equipo de Cristian Fabbiani no podrá contar con un volante que es titular para el entrenador rojinegro.

13 de agosto 2025 · 19:18hs
Andrés Merlos le muestra la roja a Luca Regiardo

Virginia Benedetto / La Capital

Andrés Merlos le muestra la roja a Luca Regiardo, el pibe de Newell's. Ahora el Tribunal de Disciplina le dio dos fechas de suspensión.

Faltan pocos días para el clásico de Central ante Newell's, que se jugará el 23 de agosto en el Gigante de Arroyito. Los dos equipos jugarán antes contra Deportivo Riestra y Defensa y Justicia, y los rojinegros además se enfrentarán este miércoles contra Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

A días del gran duelo entre los equipos rosarinos por la sexta fecha del torneo Clausura, Newell's recibió una muy mala noticia, que obligará a Fabbiani a hacer al menos un cambio obligado en el equipo.

Es que este miércoles se supo que el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió sancionar con dos fechas de suspensión a Luca Regiardo, un futbolista titular para Fabbiani que de ese modo no podrá jugar contra los canallas en el Gigante.

La expulsión de Luca Regiardo

Regiardo fue expulsado en el choque contra Central Córdoba en el Coloso. El volante golpeó de atrás a un rival y vio la roja por parte del árbitro Andrés Merlos, en una sanción que pareció exagerada. Sin embargo, ahora el Tribunal de Disciplina le dio la derecha al juez de ese partido.

"El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió sancionar con dos fechas de suspensión a Luca Regiardo, un futbolista titular para Fabbiani" "El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió sancionar con dos fechas de suspensión a Luca Regiardo, un futbolista titular para Fabbiani"

El tribunal decidió aplicar una pena de dos partidos a Regiardo por considerar que incurrió en juego brusco. Minutos antes de su expulsión, Ever Banega había cometido una falta, también desde atrás, que muchos imaginaron que sería de expulsión, aunque en ese caso Merlos solo decidió mostrar la tarjeta amarilla.

Regiardo será titular esta noche en Salta en el choque de Newell's ante Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina.

