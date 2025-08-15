Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

El Instituto Universitario Italiano de Rosario (Iunir) estrena esta experiencia el próximo lunes en la escuela Nº 1.005, de Laprida al 2100

El Hospital de Peluches es una experiencia inédita en la Argentina.

El próximo lunes 18 de agosto estudiantes de las distintas carreras del Instituto Universitario Italiano de Rosario (Iunir) transformarán la Escuela Primaria N° 1.005 (en El Hogar, de Laprida 2129 en un verdadero Hospital de los Peluches.

La propuesta, organizada por el Departamento de Extensión de Iunir , apunta a que los chicos puedan convertirse en médicos por un día y "revisar y curar” a sus muñecos en diferentes áreas de atención: vacunación, sala de curaciones, radiografías y quirófano, entre muchas otras que se montarán en el ex Hogar del Huérfano.

La iniciativa del Hospital de Peluches busca que niñas y niños pierdan el temor al acto médico y aprendan hábitos saludables de manera lúdica.

"Esta iniciativa la tomamos de una experiencia internacional, que es el Teddy Bear Hospital, pero es inédita en la Argentina. Hace dos años que la estamos preparando y tiene como objetivo que los niños y niñas pierdan el miedo a situaciones sencillas como la aplicación de vacunas", dijo Karina Elmir, vicerrectora del Iunir, a "El primero de la mañana" de LT8.

Peluches con dolor de panza, con una pierna rota o con fiebre serán algunos de los pacientes que pasarán por las manos de los pequeños doctores, quienes luciendo atuendos de profesionales de la salud completarán la historia clínica, podrán realizar exámenes físicos, simulacros de intervenciones quirúrgicas y estudios radiológicos. Brindarán así la atención necesaria y recibirán al final de la jornada un diploma de “buen/a médico/a”.

"Cada uno de los niños van a llevar un peluche o muñeco que considere que está enfermo, que tiene fiebre, que le duele la panza o se quebró una patita, para atenderlo en las diferentes estaciones en las que puedan ellos mismos ser médicos por un rato y así perder el temor", precisó.

La actividad está destinada a alumnos de preescolar, primero y segundos grados, y contará con la participación voluntaria de estudiantes de distintas carreras en Ciencias de la Salud del Iunir.

"Estas experiencias arrojan resultados positivos y también permite detectar cosas que en otros ámbitos son difíciles de observar, de modo que vamos a trabajar con mucho cuidado, en esta oportunidad desde la oftalmología, por eso nos van a acompañar padres, docentes y los mismos niños", completó.

Embed - HOSPITAL DE LOS PELUCHES: PARA PERDER EL MIEDO AL MÉDICO

Peluches en la calle Recreativa

Este primer encuentro tendrá continuidad en el marco del Mes de las Infancias. El domingo 24 de agosto, de 9 a 12, en el Punto Salud Iunir de Calle Recreativa (Oroño y el Río), donde las familias podrán acercarse con sus peluches “enfermos” para recibir atención médica especial.

El Hospital de los Peluches es una propuesta de carácter internacional, inédita en Rosario. Está gestionada por el Departamento de Extensión del Iunir, dirigido por la vicerrectora de la Institución, Karina Elmir.

Además, forma parte de un conjunto de actividades abiertas a la comunidad que incluyen charlas de RCP, primeros auxilios, control de presión arterial y encuentros educativos para adolescentes, entre otras acciones de promoción de la salud.