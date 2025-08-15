La Capital | La Ciudad | Hospital

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

El Instituto Universitario Italiano de Rosario (Iunir) estrena esta experiencia el próximo lunes en la escuela Nº 1.005, de Laprida al 2100

15 de agosto 2025 · 13:53hs
El Hospital de Peluches es una experiencia inédita en la Argentina.

El Hospital de Peluches es una experiencia inédita en la Argentina.

El próximo lunes 18 de agosto estudiantes de las distintas carreras del Instituto Universitario Italiano de Rosario (Iunir) transformarán la Escuela Primaria N° 1.005 (en El Hogar, de Laprida 2129 en un verdadero Hospital de los Peluches.

La propuesta, organizada por el Departamento de Extensión de Iunir, apunta a que los chicos puedan convertirse en médicos por un día y "revisar y curar” a sus muñecos en diferentes áreas de atención: vacunación, sala de curaciones, radiografías y quirófano, entre muchas otras que se montarán en el ex Hogar del Huérfano.

Hospital de Peluches: de qué se trata la iniciativa

La iniciativa del Hospital de Peluches busca que niñas y niños pierdan el temor al acto médico y aprendan hábitos saludables de manera lúdica.

"Esta iniciativa la tomamos de una experiencia internacional, que es el Teddy Bear Hospital, pero es inédita en la Argentina. Hace dos años que la estamos preparando y tiene como objetivo que los niños y niñas pierdan el miedo a situaciones sencillas como la aplicación de vacunas", dijo Karina Elmir, vicerrectora del Iunir, a "El primero de la mañana" de LT8.

Peluches con dolor de panza, con una pierna rota o con fiebre serán algunos de los pacientes que pasarán por las manos de los pequeños doctores, quienes luciendo atuendos de profesionales de la salud completarán la historia clínica, podrán realizar exámenes físicos, simulacros de intervenciones quirúrgicas y estudios radiológicos. Brindarán así la atención necesaria y recibirán al final de la jornada un diploma de “buen/a médico/a”.

"Cada uno de los niños van a llevar un peluche o muñeco que considere que está enfermo, que tiene fiebre, que le duele la panza o se quebró una patita, para atenderlo en las diferentes estaciones en las que puedan ellos mismos ser médicos por un rato y así perder el temor", precisó.

La actividad está destinada a alumnos de preescolar, primero y segundos grados, y contará con la participación voluntaria de estudiantes de distintas carreras en Ciencias de la Salud del Iunir.

"Estas experiencias arrojan resultados positivos y también permite detectar cosas que en otros ámbitos son difíciles de observar, de modo que vamos a trabajar con mucho cuidado, en esta oportunidad desde la oftalmología, por eso nos van a acompañar padres, docentes y los mismos niños", completó.

Embed - HOSPITAL DE LOS PELUCHES: PARA PERDER EL MIEDO AL MÉDICO

Peluches en la calle Recreativa

Este primer encuentro tendrá continuidad en el marco del Mes de las Infancias. El domingo 24 de agosto, de 9 a 12, en el Punto Salud Iunir de Calle Recreativa (Oroño y el Río), donde las familias podrán acercarse con sus peluches “enfermos” para recibir atención médica especial.

El Hospital de los Peluches es una propuesta de carácter internacional, inédita en Rosario. Está gestionada por el Departamento de Extensión del Iunir, dirigido por la vicerrectora de la Institución, Karina Elmir.

Además, forma parte de un conjunto de actividades abiertas a la comunidad que incluyen charlas de RCP, primeros auxilios, control de presión arterial y encuentros educativos para adolescentes, entre otras acciones de promoción de la salud.

Noticias relacionadas
Los jóvenes intervinieron de inmediato y uno de ellos hizo RCP en la calle.

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

La vicegobernadora Scaglia junto a otros funcionarios durante la entrega de elementos al Hospital de Niños Zona Norte de Rosario. 

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Los rectores nucleados en el CIN salieron al cruce del documento del gobierno nacional.

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

La última reunión de la paritaria docente se realizó el lunes 11 de agosto.

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Ver comentarios

Las más leídas

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Un ex-Newells dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella

La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Lo último

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

Un boxeador contó que consume la placenta de su esposa antes de cada pelea

Un boxeador contó que consume la placenta de su esposa antes de cada pelea

A partir de este martes: las industrias podrán tener su licencia ambiental en sólo horas

A partir de este martes: las industrias podrán tener su licencia ambiental en sólo horas

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Es el primer nosocomio de la provincia que recibe ese tipo de ayuda proveniente del remate de bienes incautados por la Justicia a organizaciones criminales
El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido
La Ciudad

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Llega la Semana del Clima, con la meta de sellar la Declaración de Rosario

Por Tomás Barrandeguy

la ciudad

Llega la Semana del Clima, con la meta de sellar la "Declaración de Rosario"

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Laucha Ghiselli, perfil del sucesor en la barra de Central que quedó en la mira judicial

Un ex-Newells dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un club amenazado por el descenso

La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella

La polémica escena de Eva de Dominici en la película de Guillermo Francella

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Ovación
Rosario Central vs Deportivo Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Deportivo Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Deportivo Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs Deportivo Riestra: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newells llega afilado y en alza al clásico

Fabbiani logró el mejor resultado de su ciclo y Newell's llega afilado y en alza al clásico

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

Policiales
Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

El hijo de una víctima de la Tiple A presentó un habeas corpus

La Ciudad
Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Causa fentanilo: quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Causa fentanilo: quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Tres adolescentes siguieron el protocolo de RCP y salvaron a un hombre desvanecido

Acto de Milei en La Plata: Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas
Política

Acto de Milei en La Plata: "Es momento de sacar al kirchnerismo a patadas"

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía"

Cocoliso González, el héroe de la clasificación de Newells: Esto sigue y vamos por más

Por Hernán Cabrera
ovacion

Cocoliso González, el héroe de la clasificación de Newell's: "Esto sigue y vamos por más"

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol
Ovación

Holan recupera para el clásico a un nueve que volvió de una lesión y ya hizo fútbol

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a $1.300: qué pasó con el blue en Rosario

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre
La Ciudad

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson
Zoom

Quién es la tercera en discordia entre Demichelis y Evangelina Anderson

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo se usarán

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica
Economía

La fuerte suba de las tasas profundiza el freno a la actividad económica

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar
Economía

El Banco Central volvió a subir encajes para quitar presión al dólar

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores
Información General

Histórica condena por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores

El FBI devolvió a México un documento robado, firmado por Hernán Cortés en 1527
Información General

El FBI devolvió a México un documento robado, firmado por Hernán Cortés en 1527

Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos
El Mundo

Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos