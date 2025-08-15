La Capital | Ovación | boxeo

Un boxeador contó que consume la placenta de su esposa antes de cada pelea

El australiano recurre a cápsulas de placenta antes de su enfrentamiento de la semana próxima ante el pugilista invicto Lulzim Imsaili

15 de agosto 2025 · 13:57hs
El boxeador Nikita Tszyu generó una polémica con su determinación.

El boxeador Nikita Tszyu, decidido a destacarse en el mundo del boxeo, asumió una estrategia poco convencional de cara a su siguiente combate. Con la mira puesta en Lulzim Imsaili, Tszyu incorporó cápsulas elaboradas con la placenta de su esposa a su dieta cotidiana, algo que generó una reacción mediática por la medida adoptada por el pugilista.

De esta manera, busca potenciar su energía en los entrenamientos, según declaró en una entrevista reciente. “Hemos liofilizado su placenta y me he estado suplementando con ella recientemente en forma de pastilla. He pasado a ser técnicamente un caníbal. En realidad es como un superpoder”, contó.

“He hecho pruebas con mis sparrings (días en los que la he tomado y días en los que no) y siento que tengo una cantidad increíble de energía”, expresó en el programa "Triple M Breakfast".

¿Qué es la placenta?

La placenta es un órgano que se forma durante el embarazo para nutrir y oxigenar al feto. En hombres, la idea de que “da energía” proviene de usos culturales y alternativos en los que se consume procesada (humana o animal) por su alto contenido de proteínas, hierro y hormonas, que podrían ayudar a combatir la fatiga.

Además de recurrir a la placentofagia, el boxeador, de 27 años, también reconoció haber probado la leche materna de su pareja. “Dicen que es lo mejor que puedes tomar, es tan buena para ti, tan limpia...”, sostuvo en referencia a esta práctica que si bien genera debate se ha vuelto más común en ciertos círculos de Australia.

De cara al desafío que tendrá lugar el miércoles 20 de agosto, Tszyu no ha escatimado en métodos para llegar en forma óptima a la pelea ante un rival que mantiene un historial invicto.

