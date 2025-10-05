Newell's: Ever Banega tiene un dato llamativo en la Bombonera

El mediocampista enfrentó en cuatro partidos al xeneize, donde debutó en primera, siempre con la camiseta rojinegra. Tuvo toda clase de resultados

Ever Banega, en Newell's y frente a Cavani y Boca en el Coloso

Ever Banega dejó un gran recuerdo en Boca. El capitán de Newell's debutó en primera con la camiseta xeneize y fue campeón de la Libertadores 2007. Se fue a España, más precisamente a Valencia un año después. Pese a su extensa carrera y a que lo enfrentó en cuatro partidos , siempre defendiendo a la Lepra, jamás visitó la Bombonera.

El hincha de Boca tendrá la chance de observar al mediocampista en ese mítico estadio con otra casaca por primera vez. Pese a que jugó contra el xeneize en dos de sus ciclos en Newell's.

En 2014, en la primera etapa de Banega en el club del Parque, jugó contra Boca. El partido se disputó en el Coloso y finalizó empatado sin goles.

El volante retornó a Newell's en 2024 y durante esa temporada lo enfrentó en dos oportunidades , ambas en el Parque. El resultado fue negativo para la Lepra. Perdió 3 a 1, con el gol de Julián Fernández para descontar, tras asistencia de Banega, y luego cayó por 1 a 0.

En 2025, por el torneo Apertura, Newell's recibió a Boca y le ganó por 2 a 0, con Banega de titular. Los tantos fueron de Luciano Herrera y Luciano Lollo-

Banega estuvo cerca de retornar al país para jugar en Boca, pero al final recaló en Newell's. El público xeneixe le tiene aprecio por lo que dio, aunque no lo pudo disfrutar mucho tiempo y por eso su figura no es tan representativa como otras grandes figuras.

Pipa Benedetto, entre los 20 máximos goleadores

El capitán rojinegro no es el único que dejó una buena imagen en Boca. También Darío Benedetto, ganador de varios títulos nacionales con el xeneize y entre los 20 máximos goleadores de la historia del club.

El centrodelantero se fue mal de Boca en 2024, pero en sus dos ciclos, especialmente en el primer, fue un futbolista que sobresalió.