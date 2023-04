Newell's queda condicionado por la anemia ofensiva

La tenencia no le redunda en beneficios a Newell's: es liviano adelante, sin gestación ni asociación y con centros sin destino. Tiene un gol en tres partidos

Jorge Recalde trata de superar al Coyote Rodríguez. El paraguayo no termina de asentarse de nueve en el equipo de Newell's.

La falta de potencia ofensiva se acentuó. Newell’s acumula dos partidos sin hacer goles en la liga y apenas convirtió uno en el medio, en tiempo adicional, por la Copa Sudamericana. La anemia del gol lo condiciona y es así que resigna puntos. Ante semejante inconveniente que presenta para meterla en el arco contrario, el protagonismo queda reducido al plano de las intenciones. Las razones de tanta falta de eficacia no se reduce a la tarea de los delanteros. Es una deficiencia colectiva, desde fallas en la gestación, en la falta de profundidad y en la resolución. Todos aspectos a mejorar ante compromisos considerados muy exigentes en pocos días, como lo son Racing en el Cilindro este martes y el puntero River en el Coloso el domingo. Y a continuación, el martes 18, llegará el debut de local por la Sudamericana contra Blooming en el Coloso.

El último domingo volvió a costarle a Newell’s aproximarse al arco contrario, en este caso el de Jorge Broun, en el aburrido empate con Central. Tuvo una solo remate de peligro , con ese derechazo de Brian Aguirre que la mandó a cualquier parte. Muy poco para un equipo que se propone ejercer siempre el dominio del juego. Si hubiese sido la excepción, si solo se hubiera tratado de una mala tarde, no causaría una gran preocupación. El problema es que es algo que se repite. Contra Estudiantes (0-3) en La Plata casi ni llegó. Lo mismo contra Audax Italiano (1-0) en Rancagua. Ese día recién en el adicional Aguirre capitalizó una de las pocas jugadas elaboradas para que el debut leproso sea exitoso.

Newell's no tiene hoyos en su arco cuando juega en condición de local

No es una novedad lo que está pasando. Rara vez el conjunto rojinegro ataca con voracidad y las situaciones de gol se suceden en cantidad. Lo usual es que los intentos por aproximarse sean esporádicos. El triunfo sobre San Lorenzo (1-0) resultó un caso aislado. Pero hasta en ese partido que dominó con amplitud y dispuso de varias ocasiones apenas señaló un gol.

La tenencia termina siendo un objeto de culto que no redunda en mayores beneficios, porque cada avance se diluye. La constante utilización de los extremos para progresar no resulta muy provechosa, salvo que pase por los pies de Brian Aguirre. Pero caer en una Aguirredependencia es demasiada exigencia para el juvenil. Y nada conveniente, porque si tiene un mal partido, no hay otras respuestas.