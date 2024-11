Newell's: Mariano Soso está más cerca de irse de Alianza, pero aún no hay definición

Las diferencias del entrenador y Alianza Lima son cada vez mayores, aunque aún no existe precisión sobre su futuro. De eso depende que el DT llegue a Newell's.

L a espera se prolonga. Newell’s aguarda lo que sucede entre Mariano Soso, el entrenador que pretende, y Alianza Lima, su actual club. La Lepra se encuentra expectante de una definición, con el deseo de la desvinculación del DT, para entonces sí agilizar los últimos detalles para la contratación. Pero lo que se aguardaba este lunes que fuera inmediato, por ahora no se concretó.

Diferencias con el presupuesto

Desde la semana pasada, cuando surgió con fuerza el nombre de Soso en el mundo rojinegro, como posible reemplazante del interino Ricardo Lunari, trascendió que el DT quería contar con un mayor presupuesto para rearmar el plantel de Alianza Lima, algo que contrasta con los intereses de la entidad peruana.

Es que el club se encuentra en una situación económica que desalienta a las autoridades a una mayor inversión a la planificada.

Es por eso que la estadía de Soso en Perú parece que llegará a su fin, si bien su contrato con Alianza Lima culmina en diciembre de 2025.

Soso asumió en Alianza Lima en agosto pasado, junto a su ayudante desde hace años, el también rosarino Diego Buján, con pasado en Newell’s, Central Córdoba, Argentino y Morning Star.

>> Leer más: Gabriel del Valle Medina, DT rojinegro para jugar el miércoles

La campaña de Soso terminó con la frustración de no alcanzar el título del Clausura. Perdió de local por 2 a 1 contra Cuzco FC en la última fecha. Universitario lo relegó, por un punto, a la segunda posición.

El técnico tomó al equipo en la primera posición, con dos puntos de ventaja, y logró 7 triunfos, 3 empates y 2 derrotas.

La desventaja de Soso fue que debió hacerse cargo de un plantel que ya estaba armado. Con esos futbolistas no logró desplegar un gran juego, si bien estuvo a nada de coronarse. Falló en partidos claves, como la caída mencionada ante Cuzco o el empate de local con Melgar.

El dibujo táctico de Mariano Soso

El esquema táctico que empleó habitualmente fue el 3-5-2. En esa mitad de cancha, le resultó muy útil la tarea de Juan Pablo Freytes, exNewell’s, de carrilero izquierdo.

Todas cuestiones que sirven para acercarse al pensamiento futbolístico de Soso y comenzar a imaginar lo que puede llegar a implementar en Newell’s si es que finalmente asume.

Entre las alternativas que se manejan en el club del Parque, si es que no se consigue a Soso, aparecen Diego Dabove, desvinculado recientemente de Instituto y que tiene de ayudante a Guillermo Formica, hermano del Gato, y a Cristian Fabbiani, actualmente en Deportivo Riestra.

Y en el medio, una nueva fecha

La definición sobre el entrenador transita en paralelo con el trabajo del cuerpo técnico interino que prepara el equipo para el partido del miércoles con Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso.

Desde el club se determinó que Gabriel del Valle Medina sea el entrenador para este encuentro.

Los once posibles: Lucas Hoyos; Augusto Schott, Tomás Jacob, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Rodrigo Fernández y Tomás Pérez; Mateo Silvetti, Ever Banega y Matko Miljevic; Juanchón García.

Reaparición

Lucas Besozzi sería considerado por el cuerpo técnico interino y lo convocaría para el partido del miércoles ante los santiagueños. El atacante no es citado desde el empate con Riestra del 27 de septiembre. Por decisión táctica, ya que no tuvo ninguna lesión, no fue considerado para ninguno de los seis restantes encuentros. El atacante llegó a mitad de año al club del Parque y tiene contrato hasta junio de 2025.