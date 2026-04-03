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Newell's pudo sonreír ante Estudiantes y tuvo una jornada positiva en Inferiores de AFA

Los juveniles de Newell's lograron tres victorias, dos empates y sufrieron una sola derrota frente al Pincha en la cuarta fecha del torneo.

3 de abril 2026 · 17:07hs
Los capitanes de Newells salieron con un brazalete alusivo a Malvinas en la jornada ante Estudiantes.

Los capitanes de Newell's salieron con un brazalete alusivo a Malvinas en la jornada ante Estudiantes.

Las inferiores de AFA de Newell’s se enfrentaron este jueves por la cuarta fecha del campeonato y los rojinegros tuvieron una tira con buenos resultados ante Estudiantes de La Plata ya que consiguieron tres victorias, dos empates y solo sufrieron una derrota.

De esta forma, la Lepra ahora se encuentra en la undécima colocación de la tabla acumulada con 38 puntos ya que sobre 24 cotejos ganó 10, empató 8 y perdió 6.

La jornada de las juveniles de Newell’s en el Centro Griffa

Las divisiones mayores actuaron en condición de local y lograron dos victorias y una igualdad contra Estudiantes.

A primera hora, la 4ª división (Categorías 2006/07) se impuso por 2 a 0 al Pincha. Los tantos del elenco dirigido por Mauricio Sperduti fueron obra de Paulo Valentini y Thiago Grondona. La Lepra ocupa el puesto número 19 con 5 puntos (un triunfo, dos empates y una derrota).

Luego la 5ª (Categoría 2008) sigue por la buena senda y venció por 1 a 0 a Estudiantes. Genaro Castelli hizo el tanto del elenco de Diego Quintana. Newell’s tiene 10 puntos junto a Argentinos Juniors (tres victorias y un empate) y está segundo detrás de Central (12).

Mientras que en 6ª división (categoría 2009) protagonizaron un partido y empataron 3 a 3. Alejo Arriola, Augusto Donzino y Máximo Montes fueron los goleadores del equipo conducido por Ariel “Pepi” Zapata.

>>> Leer más: Newell's se prepara para el duelo ante Central Córdoba y Kudelka mete mano en un puesto clave

Los resultados en el predio de Estudiantes

En tanto, los más chicos jugaron en City Bell donde hubo una jornada pareja ya que ganaron un cotejo cada uno y el otro terminó en empate.

La 7ª división (categoría 2010) de Marcelo Belluschi empató 2 a 2. Los dos goleadores de esta categoría llegaron a la red: Yani Ismael Romero (39 goles en 60 partidos en las inferiores de ADA) y Ciro Quizás Peyrano (18 conquistas en 30 juegos entre 7ª y 9ª de AFA).

El puntero en esta división es Talleres de Córdoba (12), mientras que la Lepra, junto a River e Independiente tienen 10 unidades. Los rojinegros son los único que no recibieron goles en contra en el torneo.

Después jugó la 8ª (categoría 2011) de Iván Borghello y empató 2 a 2. Bautista Favaro y Fausto Alloco contribuyeron con los tantos leprosos. Los rojinegros tienen 4 puntos (un triunfo, un empate y dos derrotas) y están en el puesto 22.

Finalmente, la 9ª (categoría 2012) fue la única que sufrió una caída. Fue por 2 a 1. Bautista Marini hizo el gol del conjunto que forma Hernán Villalba. Newell’s sumó un triunfo y tres derrotas en esta división en lo que va del torneo y está en la posición número 25.

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