Newell's: prenden velas por Macagno, Ditta y Vangioni

Así esta semana el foco estará en las evoluciones de tres futbolistas que Newell’s necesitará muchísimo para encarar el duelo ante el Taladro. En el arco no estará disponible Iván Mauricio Arboleda, ya que fue citado para disputar un amistoso con la selección de Colombia en la próxima fecha Fifa, que será ante Arabia Saudita, en Murcia, España, el próximo 5 de junio. Y por eso será fundamental que Macagno termine de reponerse de la distensión en el “músculo recto anterior derecho proximal”, que informó el club a mediados de abril. Incluso ayer en el ensayo ante Central Córdoba no sumó minutos. Por eso su presencia está muy en duda para el debut oficial, aunque aún no está descartado. Si no llega Macagno atajaría el juvenil Franco Herrera.