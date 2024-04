Newell's: a pesar de todo, el DT Larriera continuará en su cargo

Más allá de este objetivo no conseguido y de los cuestionamientos que surgen desde distintos sectores en este tipo de circunstancias, la dirigencia de Newell's no pone en duda el ciclo de Mauricio Larriera al frente de la primera leprosa. Los interrogantes y la incertidumbre que merodea y tensiona todo desde el exterior, no tiene correlato como planteo dentro de la comisión directiva.