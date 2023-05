Newell's no encontró nunca el camino y Lanús se lo ganó bien

Newell's no tuvo respuestas futbolísticas y perdió sin atenuantes en La Fortaleza granate. Siempre estuvo a tiro en el resultado, pero no así en el juego y Lanús le ganó bien 1 a 0 gracias al gol de Leandro Díaz a los 15 minutos del primer tiempo. El equipo alternativo que plantó Gabriel Heinze, muy parecido al que le ganó a Racing en el Cilindro, no ofreció garantías, casi no creó situaciones de gol y tampoco cuando hizo los cambios. Así perdió una chance de meterse en zona de Copa Sudamericana y se aferra al principal objetivo, el de clasificar a los octavos de final de esta edición del torneo continental, que puede lograr el miércoles en Santa Cruz de la Sierra ante Blooming. Quedó demostrado en el sur bonaerense que el Gringo priorizó ese certamen.