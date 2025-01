Newell's no da el brazo a torcer y Mateo Silvetti no se va a Inter de Italia

Este miércoles se llevó a cabo una nueva reunión donde no hubo arreglo por el delantero. Además, se sellará el traspaso de Tomás Pérez

A pesar de ser el futbolista más destacado de 2024 para la Lepra, en el Parque de la Independencia no recibieron una propuesta concreta y formal por el mediapunta de apenas 19 años, salvo del club Santa Clara , quien milita la primera división del fútbol portugués, aunque la oferta distó demasiado de lo que pretende Newell's ya que ofertó 1,5 millón de dólares por un porcentaje del pase.

Los rumores en Milán indican que la dirigencia de Inter no es de las que estiran las negociaciones y que para este miércoles intentó definir por sí o por no acelerar las charlas por Silvetti. La buena predisposición que hay por parte de las partes después de haber cerrado de palabra la venta de Tomás Pérez daba esperanza para que aparezca el humo blanco y el Rojinegro reciba otra buena cantidad de euros por sus dos juveniles destacados de 2024, pero el presidente Rojinegro no dio el brazo a torcer.