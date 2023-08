Newell's negocia la incorporación del volante Esteban Rolón

Newell's otra vez fue en la búsqueda de Esteban Rolón. Quiso traerlo en el anterior mercado de pases y ahora volvió a insistir. Ofreció la compra de la mitad de su pase a Boca, que le comunicó al mediocampista central que no será tenido en cuenta. El club del Parque aguarda una respuesta para conocer si podrá incorporar a un futbolista que Gabriel Heinze conoce a la perfección, por dirigirlo en Argentinos Juniors, y sabe lo que es capaz de dar.

La intención de contratar a Rolón obedece a que Newell's tiene poco recambio para esa posición. Iván Gómez y Marcos Portillo no dieron la mejor respuesta cuando se vieron forzados a jugar de cinco. Y Marcelo Esponda casi que no fue utilizado por Heinze. Por lo tanto, es necesario contar con una alternativa para el caso que falte Juan Sforza, que además es uno de los jugadores vendiblese, aunque por el momento no hay ninguna propuesta concreta.