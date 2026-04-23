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Central Córdoba: Arnaldo "Cacho" Sialle puso manos a la obra y ya piensa en Sportivo Barracas

El experimentado director técnico fue presentado por la dirigencia y luego dirigió la primera práctica de Central Córdoba de cara al partido del lunes

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

23 de abril 2026 · 20:02hs
Central Córdoba: Omar Vicente junto a directivos charrúas presentaron a Arnaldo Sialle al plantel como el nuevo técnico del Matador. 

Central Córdoba: Omar Vicente junto a directivos charrúas presentaron a Arnaldo Sialle al plantel como el nuevo técnico del Matador. 
En el Gabino Sosa: Cacho Sialle

En el Gabino Sosa: Cacho Sialle, flamante DT, dialoga con Paulo Killer y el resto del plantel charrúa.  

Arnaldo Sialle tomó el mando del plantel de Central Córdoba, tras estampar la firma del contrato por un año, y ya dirigió una práctica del Charrúa. El debut como entrenador será el lunes a las 15.30 ante Sportivo Barracas en la cancha de Luján, en el marco de la 9ª fecha de la Primera C.

El experimentado técnico, con una vasta trayectoria en el fútbol del ascenso, llegó muy temprano al Gabino Sosa, fue presentado por Omar Vicente junto a directivos del club y después habló en el medio de la cancha con todos los jugadores.

Cacho Sialle recordó cuando jugó en el Gabino Sosa

“Vuelvo al lugar donde me retiré como futbolista. Mi regreso se hizo esperar, pero finalmente el día llegó. Pisar el Gabino Sosa me dio mucha nostalgia y me trajo un montón de recuerdos”, fueron las palabras de Sialle apenas pisó el césped del Gabino Sosa. El entrenador sucede en el cargo a la dupla técnica conformada por Daniel Teglia y Diego Acoglanis.

>>Leer más: Central encontró la punta del ovillo en el final para celebrar una victoria que tiene un peso gigante

Arnaldo Sialle seguía al Charrúa

El flamante entrenador Charrúa recordó que siempre estuvo pendiente del club a pesar de la distancia. “Siempre estoy pendiente de Central Córdoba, siempre hablamos de un club que todos quieren. Por suerte vi varios partidos en esta temporada, no se le dieron los resultados a la dupla técnica. Ahora hay que trabajar, progresar para que la situación cambie rápidamente y el lunes ante Sportivo Barracas iremos a buscar los tres puntos”, aseveró.

Omar Vicente le dio la bienvenida

“La decisión de cambiar al técnico fue tomada por unanimidad por toda la comisión directiva (20 personas), aunque la resolución final fue delegada a la subcomisión de fútbol. Se eligió a Cacho como el nuevo técnico por considerado el hombre ideal para este momento, destacando que conoce el club, jugó con la camiseta del Charrúa y tiene una trayectoria muy buena como jugador y director técnico”, dijo Omar Vicente, presidente de Central Córdoba.

El dirigente también se refirió los técnicos estuvieron en carpeta. “Se consideraron otros técnicos, como Horacio Vailatti y Diego Osella. Se mantuvieron charlas con ellos, pero no se concretó. Se destacó que Vailatti tendrá su momento en el club en el futuro. Ahora Sialle es nuestro técnico, está muy contento, emocionado por volver a la ciudad y dirigir el equipo que fue su casa y buscando un volver a empezar que sea muy positivo”, aseveró Vicente.

Cacho y Killer
En el Gabino Sosa: Cacho Sialle, flamante DT, dialoga con Paulo Killer y el resto del plantel charrúa.

En el Gabino Sosa: Cacho Sialle, flamante DT, dialoga con Paulo Killer y el resto del plantel charrúa.

Las palabras de Giroldi y Killer

“A Cacho no lo conocía personalmente. Estuvimos hablando con todo el grupo y el cuerpo técnico. Tengo muchas ganas de que llegue el lunes para revertir la situación y seguir trabajando aún más todavía. La idea del DT es llegar lo mejor posible al cotejo ante Sportivo Barracas”, dijo Matías Giroldi, arquero y figura del Charrúa.

Por su parte, Paulo Killer se refirió a Sialle. “El DT nos pidió que estemos tranquilo, nos vio jugar y sabe que hay un buen plantel que dejará todo para estar en los puestos de arriba”, confió el capitán y referente del Matador.

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