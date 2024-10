Newell's navega entre las certezas de lo que no funciona y las dudas de hacia dónde va

Tomás Pérez intenta superar a Gudiño en el empate entre Newell’s y Sarmiento. El cinco no jugó bien, pero hasta ahora lo suyo es rescatable.

Es un misterio para qué está Newell’s. Restan apenas 8 fechas para la finalización de la temporada y no entrega señales confiables. A esta altura, la clasificación a la Sudamericana suena a utopía. La incertidumbre sobre lo que sucederá con el equipo es consecuencia de una serie de certezas sobre lo que no funciona. En caso de que no haya una mejoría, despedirá el 2024 sin ninguna satisfacción.