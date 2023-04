Ninguno jugador de Newell's zafó con el puntaje en la dura derrota en La Plata

Lucas Hoyos 4 . Poco para hacer en goles. Le atajó el penal a Boselli, pero luego no pudo en el rebote.

Facundo Mansilla 3.5. Sufrió el partido. No encontró a Boselli y tampoco tuvo salida clara.

Bruno Pitón 2,5. Le ganaron la espalda de manera permanente. Dos goles llegaron por su sector. Reprobado.

Lisandro Montenegro 3,5. No hizo pie, le costó hacerse de la pelota. Le faltó animarse, como a todos sus compañeros.

Iván Gómez 3. Empezó con enjundia, pero luego se perdió. Venía bien por derecha en los partidos anteriores y cayó mucho como volante central.

Cristian Ferreira 3. No fue la manija. Errático. Impreciso. Newell’s no tuvo juego y esa es su función.

Ramiro Sordo 3. Faltó a la cita. No encaró, no desbordó. Quedó en deuda como todos.

Jorge Recalde 3. Ausente sin aviso. Es cierto que no le llegó la pelota, pero casi no participó del juego.

Brian Aguirre 3. Intentó al principio. Se pinchó y cometió un penal infantil que fue un mazazo para Newell’s.

Ingresaron:

Pablo Pérez 4. Entró en el inicio del complemento, no pudo imponer su categoría.

Ángelo Martino 4. El juego estaba definido y no pesó.

Marcos Portillo 4. Tuvo ida y vuelta, pero había poco por hacer con Newell’s sin reacción.

Djorkaeff Reasco 4. Intentó. Luchó. Tuvo un remate al final que fue la única clara.

Jeremías Pérez Tica -. Pocos minutos y con el 0-3 que ya era una sentencia.

El DT, Gabriel Heinze 3. No pudo disimular la baja de Juan Sforza. El medio no tuvo juego ni contención. Y su equipo no tuvo plan B, ante un rival que siempre le ganó las divididas y aprovechó los groseros errores defensivo.