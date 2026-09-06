La Capital | Ovación | Newell's

Newell's modificó la formación para jugar el clásico rosarino en Arroyito

El equipo rojinegro presentará variantes para visitar a Central a las 14.45. Los cambios son lógicos y estaban dentro de lo previsto

6 de septiembre 2026 · 14:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
Frank Kudelka designó a los titulares de Newells que animarán la 8ª fecha del torneo Clausura. 

Frank Kudelka designó a los titulares de Newell's que animarán la 8ª fecha del torneo Clausura. 

Newell's tiene el equipo para jugar el clásico rosarino. Los once que se presentarán a las 14.45 en el Gigante de Arroyito presentarán dos variantes en relación a los titulares que enfrentaron a Estudiantes de La Plata en la anterior fecha del torneo Clausura.

Las modificaciones no resultan sorpresivas. Se esperaba, como sucederá, que el recientemente incorporado Santiago Solari forme parte del conjunto de Frank Kudelka desde el comienzo. Lo mismo que el regreso de Lucas Carrizo en la zaga.

Solari ingresará por el juvenil Thomas Ríos y Carrizo reemplazará a Bruno Cabrera. Dos cambios lógicos del entrenador, más allá de que el delantero tuvo pocas prácticas con sus nuevos compañeros, desde el miércoles pasado.

Solari tenía cierta continuidad en Racing, si bien no siempre fue titular. Por lo pronto, no le falta ritmo de competencia. Lo que aún debe lograr es entenderse y acoplarse al resto de los futbolistas de Newell's.

>> Leer más: El foco del clásico es la racha: Central va por más alegría y Newell's por el quiebre

Para Kudelka, lo importante es que su llegada puede darle al equipo mayor agresividad. Esta condición vale más que el hecho de que recién se sumó al plantel.

Los once de Newell's

Los titulares de Kudelka para el clásico rosarino serán: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo y Franco Escobar; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Tomás Cóccaro.

Si se compara la formación titular para este clásico con el anterior, jugado en el Coloso y que la Lepra perdió por 2 a 0, los únicos que se repiten son los mediocampistas Regiardo y Rodrigo Herrera.

El conjunto rojinegro interrumpió la serie de derrotas que acumulaba de visitante en el torneo, contra Independiente (0-1) y Defensa y Justicia (1-2), al igualar con Estudiantes (0-0) en La Plata. En el Gigante buscará otro resultado positivo y de paso cortar la racha negativa en el clásico, con 6 caídas consecutivas.

Noticias relacionadas
Gastón Ávila celebra el gol de la apertura de Central. 

En vivo: Central pegó primero con el bombazo del Gato Ávila y gana el clásico rosarino

Frank Kudelka irá al Gigante a plantear un partido lejos de Reinatti, a pesar de los lógicos recaudos que tomará con el rival. Newells quiere cortar la racha.

Newell's: para Kudelka, el clásico es más una oportunidad que una pesada carga

El micro de Newells llegó al Gigante, que está copado por hinchas de Central. Se viene el clásico rosarino. 

Todo el color de la previa del clásico rosarino que se juega este domingo en el Gigante

Central y Newells chocan este domingo en el Gigante. El clásico acapara todas las miradas.

El foco del clásico es la racha: Central va por más alegría y Newell's por el quiebre

Ver comentarios

Las más leídas

Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Asociación Rosarina de Fútbol: Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Asociación Rosarina de Fútbol: Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Los concentrados en Central: apareció un jugador que ya sabe lo que es convertir en el clásico

Los concentrados en Central: apareció un jugador que ya sabe lo que es convertir en el clásico

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

Lo último

Escándalo en pleno vuelo: un pasajero borracho atacó a la tripulación y lo ataron con cinta y precintos

Escándalo en pleno vuelo: un pasajero borracho atacó a la tripulación y lo ataron con cinta y precintos

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en las sierras de Córdoba

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en las sierras de Córdoba

Cinco minutos del clásico que inició con gran intensidad y ya un amonestado para cada uno

Cinco minutos del clásico que inició con gran intensidad y ya un amonestado para cada uno

En vivo: Central pegó primero con el bombazo del Gato Ávila y gana el clásico rosarino

Central y Newell's se sacan chispas en busca de la victoria más especial de la temporada. Cobertura en vivo por La Capital

En vivo: Central pegó primero con el bombazo del Gato Ávila y gana el clásico rosarino
El Gigante aplaudió a Messi pero coreó el nombre de Di María en el minuto de homenaje a Leo
Ovación

El Gigante aplaudió a Messi pero coreó el nombre de Di María en el minuto de homenaje a Leo

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en las sierras de Córdoba
Información General

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en las sierras de Córdoba

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño
La Ciudad

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Todo sobre la apertura de los Suramericanos: Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país

Por Morena Pardo
Zoom

Todo sobre la apertura de los Suramericanos: "Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Herencia y sabor: Rosario tiene ocho heladerías históricas fundadas hace más de 40 años

Asociación Rosarina de Fútbol: Central goleó a Newells y se quedó con el clásico

Asociación Rosarina de Fútbol: Central goleó a Newell's y se quedó con el clásico

Los concentrados en Central: apareció un jugador que ya sabe lo que es convertir en el clásico

Los concentrados en Central: apareció un jugador que ya sabe lo que es convertir en el clásico

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

El invierno no se quiere ir: se viene un nuevo descenso de las temperaturas

Newells concentró con el refuerzo de Santiago Solari y el regreso de Walter Núñez

Newell's concentró con el refuerzo de Santiago Solari y el regreso de Walter Núñez

Ovación
El Gigante aplaudió a Messi pero coreó el nombre de Di María en el minuto de homenaje a Leo
Ovación

El Gigante aplaudió a Messi pero coreó el nombre de Di María en el minuto de homenaje a Leo

El Gigante aplaudió a Messi pero coreó el nombre de Di María en el minuto de homenaje a Leo

El Gigante aplaudió a Messi pero coreó el nombre de Di María en el minuto de homenaje a Leo

En vivo: Central pegó primero con el bombazo del Gato Ávila y gana el clásico rosarino

En vivo: Central pegó primero con el bombazo del Gato Ávila y gana el clásico rosarino

Newells: para Kudelka, el clásico es más una oportunidad que una pesada carga

Newell's: para Kudelka, el clásico es más una oportunidad que una pesada carga

Policiales
Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe
Policiales

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

Hay que concientizar, pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

"Hay que concientizar", pidió el padre de la joven que sobrevivió a un intento de femicidio

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Intento de robo en el cementerio El Salvador: lo sorprendieron con 28 cruces de bronce en una valija

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

La Ciudad
La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño
La Ciudad

La restauración de la facultad de Ciencias Económicas sacó a la luz un tesoro escondido en el bulevar Oroño

Planazo de domingo: Una gran convención de juegos de mesa en el Galpón 11

Planazo de domingo: Una gran convención de juegos de mesa en el Galpón 11

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos

Las librerías de Rosario, espacios culturales que van más allá de lo comercial

Las librerías de Rosario, espacios culturales que van más allá de lo comercial

La Asamblea Legislativa de Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico
Política

La Asamblea Legislativa de Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Detectan mayor riesgo de morir por cáncer en departamentos del sur de Santa Fe y Entre Ríos

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba
La Ciudad

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

El Gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil: Se terminó la impunidad
Política

El Gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil: "Se terminó la impunidad"

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda
Zoom

Dolor en Los Palmeras: murió un histórico miembro de la banda

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe
La Ciudad

Falleció un hijo de Margarita Zabalza, jueza de la Corte Suprema de Santa Fe

El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

Por Luis Emilio Blanco
La Región

El Thunderbird que perteneció a Luis Cándido Carballo ya forma parte del registro histórico provincial

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino
Ovación

Unidos los Soprano: Chiqui Tapia y Andrés Calamaro se cruzaron antes del clásico rosarino

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: Argentina pierde a una de sus principales figuras en Rosario

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer
La Ciudad

El secundario híbrido de la UNR sumó 75 nuevos graduados y no para de crecer

Fuerte respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei sobre Malvinas
Política

Fuerte respuesta del Reino Unido a los anuncios de Milei sobre Malvinas

El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes
La Ciudad

El Insituto de Biología Molecular de Rosario lleva adelante el décimo encuentro BioLíderes

Inician procedimiento para sancionar a las empresas que comercializan recursos en Malvinas
Política

Inician procedimiento para sancionar a las empresas que comercializan recursos en Malvinas

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe
Policiales

Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Rosario inauguró el Centro Acuático Provincial para los Juegos Suramericanos

La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei
Política

La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Milei

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV
Policiales

Detuvieron a dos mujeres trans vinculadas al robo del ingeniero encontrado tras sufrir un ACV

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana
La Ciudad

El viento y las temperaturas serán protagonistas del fin de semana

Atlético del Rosario recibe a Belgrano en el Urba Top 14 con la presión de conseguir un buen resultado
Ovación

Atlético del Rosario recibe a Belgrano en el Urba Top 14 con la presión de conseguir un buen resultado

Las petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron a Javier Milei
Política

Las petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron a Javier Milei