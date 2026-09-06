Newell's modificó la formación para jugar el clásico rosarino en Arroyito

El equipo rojinegro presentará variantes para visitar a Central a las 14.45. Los cambios son lógicos y estaban dentro de lo previsto

Frank Kudelka designó a los titulares de Newell's que animarán la 8ª fecha del torneo Clausura.

Newell's tiene el equipo para jugar el clásico rosarino. Los once que se presentarán a las 14.45 en el Gigante de Arroyito presentarán dos variantes en relación a los titulares que enfrentaron a Estudiantes de La Plata en la anterior fecha del torneo Clausura.

Las modificaciones no resultan sorpresivas. Se esperaba, como sucederá, que el recientemente incorporado Santiago Solari forme parte del conjunto de Frank Kudelka desde el comienzo. Lo mismo que el regreso de Lucas Carrizo en la zaga.

Solari ingresará por el juvenil Thomas Ríos y Carrizo reemplazará a Bruno Cabrera. Dos cambios lógicos del entrenador, más allá de que el delantero tuvo pocas prácticas con sus nuevos compañeros, desde el miércoles pasado.

Solari tenía cierta continuidad en Racing, si bien no siempre fue titular. Por lo pronto, no le falta ritmo de competencia. Lo que aún debe lograr es entenderse y acoplarse al resto de los futbolistas de Newell's.

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Para Kudelka, lo importante es que su llegada puede darle al equipo mayor agresividad. Esta condición vale más que el hecho de que recién se sumó al plantel.

Los once de Newell's

Los titulares de Kudelka para el clásico rosarino serán: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo y Franco Escobar; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Tomás Cóccaro.

Si se compara la formación titular para este clásico con el anterior, jugado en el Coloso y que la Lepra perdió por 2 a 0, los únicos que se repiten son los mediocampistas Regiardo y Rodrigo Herrera.

El conjunto rojinegro interrumpió la serie de derrotas que acumulaba de visitante en el torneo, contra Independiente (0-1) y Defensa y Justicia (1-2), al igualar con Estudiantes (0-0) en La Plata. En el Gigante buscará otro resultado positivo y de paso cortar la racha negativa en el clásico, con 6 caídas consecutivas.