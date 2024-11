Newell's: Matko Miljevic gestó juego, pero no resultó suficiente

Newell's perdió por 3 a 2 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso . Una nueva caída, con poco para resaltar. Una de las excepciones fue Matko Miljevic. El mediocampista asumió con autoridad el rol de conductor del conjunto rojinegro. Igual no resultó suficiente.

Tomás Jacob 2,5: actuó como primer marcador central. No pudo hacer olvidar a la dupla paraguaya que integra la zaga titular.

Ian Glavinovich 2,5: retornó al equipo titular después de varios meses y no se lo vio entero, tampoco en ritmo.

Ángelo Martino 3: por la banda izquierda no pudo transformar en una alternativa de avance válida. Sufrió como siempre a sus espaldas.

Tomás Pérez 3: no pudo recuperó su nivel. No se complementó bien con el Pitbull. No cortó ni distribuyó. Pasaron muy fácil por su zona.

Rodrigo Fernández Cedrés 3,5: nunca se pudo hacer el patrón del medio. No ganó los duelos en esa zona donde se definen los trámites de los partidos. Sigue sin trabajar bien junto a Mata Pérez.

Mateo Silvetti 5,5: trató de desequilibrar. Se paró en el arranque por derecha y desde allí nació su gol. La gente lo reconoció con aplausos.

Matko Miljevic 6: arrancó parándose delante de los volantes centrales. Pudo generar juego desde sus intervenciones, trató de tomar la batuta cuando atacó Newell’s. Estuvo atento para aprovechar el tiro libre de Banega para marcar su gol.

Ever Banega 4: solo por momentos se hizo cargo del momento del equipo. Generó poco juego. Esta vez aportó desde sus envíos en las pelotas paradas, y desde ahí llegó el tanto de Miljevic.

Juan Manuel García 2: tuvo chances, de cabeza, pero no pudo volver a anotar. No participó en la finalización de las jugadas. Cada vez más ausente, cada vez más lejos de todo y de todos.

Ingresaron:

Lucas Besozzi 4: ingresó por Tomás Perez. Se ubicó por izquierda y Banega pasó más al medio para generar juego. Fue un cambio ofensivo del DT interino rojinegro.

Armando Méndez 4: entró por Schott en un cambio ficha por ficha. No influyó en el desarrollo del partido.

Juan Ignacio Ramírez -: ingresó por Juanchón, que venía cumpliendo una flojísima labor. No tuvo tiempo para mostrar cosas distintas.

Giovani Chiaverano –: entró por Miljevic, quien se retiró del campo de juego con aplausos de los hinchas.

Gabriel Carabajal -: ingresó por Silvetti, otro de los que la gente despidió con aplausos.

El DT Gabriel del Valle Medina 3: no consiguió que este Newell’s detenga su hemorragia interna. Apeló a pocos cambios nominales y tácticos en referencia a lo que venía utilizando su predecesor, como hacen la mayoría de los interinos, pero no le dio resultado. Cuando su equipo tomó las riendas del partido, las largaba demasiado rápido. El equipo no pudo atesorar las ventajas parciales.