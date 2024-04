Newell's: Larriera, honestidad brutal y severa autocrítica tras la frustración

Mauricio Larriera no anda con vueltas ni se pone el casete cada vez que habla. El DT leproso no tira la pelota afuera ni le sabe hacerse el distraído a la hora de analizar la performance de su equipo. Con el final de la Copa de la Liga para Newell’s, tras la dura derrota ante Defensa y Justicia, el uruguayo analizó la campaña rojinegra y reconoció que “el ganar cuatro partidos de arranque llevó a la ilusión”, pero que luego “terminó en desilusión”. Y añadió: “Puedo resistir archivos. Y al principio dije que el hincha no se ilusione”. Sin rodeos, el conductor plateó que el plantel está desbalanceado, que el viaje a Miami fue incómodo y que algunas bajas inesperadas terminaron condicionando la productividad del equipo en este primer semestre.

Siempre hablando con frontalidad y sin filtro, más allá de que puedan gustar o no sus conceptos, Larriera incluso va más allá de lo que suele decirse públicamente en el ambiente del fútbol y hasta señaló fallas y errores de la gestión técnica y deportiva. Autocríticas que por lo general se realizan puertas adentro de los clubes y no se ventilan de manera mediática.

Sin dudas que ese viaje a Miami para enfrentar en un amistoso al Inter de Lionel Messi, en plena competencia local, fue una piedra en el zapato en cuanto a la logística para la gestión Larriera. Y el DT no se guardó el comentario al respecto: “El viaje a Miami fue una instancia especial y ceremonial del club. Fue una semana que adelantamos el partido con Racing y quizás pudo haber influido. Aunque físicamente el equipo se presentó muy bien y prácticamente no tuvimos lesiones musculares. No tuvimos el descanso que los demás tuvieron. Son cosas para reflexionar, pero, cero excusa”.

Y, tal como ya había analizado hace unas semanas, repitió la idea de que tiene un plantel desbalanceado en su formación, lo que de alguna manera expone a todos los actores, incluso a él, que participaron en el armado de la plantilla 2024. Este es otro tema que muchas veces en el fútbol se habla puertas adentro y no afuera. Pero Larriera volvió a hacer público este déficit.

“Cuando se habla de plantel corto no es por falta de jerarquía. El plantel quedó mal conformado en algunas posiciones y en otras superpoblado. Y esa superpoblación me hace más daño a mí porque no se puede consolidar a ninguno. Es un grupo con mucha armonía, más allá de los enojos lógicos. Hay variables incontrolables como por ejemplo los futbolistas que se tuvieron que ir. Tenemos que seguir trabajando más y mejor. Tenemos un par de semanas y lo primero que hay que hacer es darle confianza a los que están, y mejorar en ambas áreas”, puntualizó.

Y dio nombres propios de esta situación de bajas inesperadas que influyeron de manera negativa: “Se cayeron jugadores como Sotelo o Franco Díaz. Y teníamos armadas las cosas de determinada manera. Competimos con planteles con presupuestos altísimos y en algunos casos quedamos por encima”.

Hay que recordar que el juvenil Sotelo sufrió una lesión y que Franco Díaz tuvo una declaración desafortunada por lo que debió emigrar urgente del Parque. Un golpe que al grupo sin dudas le pegó muy fuerte.

“Al hincha no le puedo decir nada. Tuvimos un bajón en resultados, no tanto en funcionamiento. No me gusta pedir perdón porque todo lo hacemos con honestidad. Lamento no haber clasificado”, indicó el DT.

Lo cierto es que lo que viene será un tiempo de análisis y reconversión entre Larriera, el plantel y la dirigencia. El semestre leproso no colmó las expectativas mínimas, con el plantel fuera de los playoffs, la dura derrota en el clásico en el Coloso y solo quedó el pase de ronda en la Copa Argentina.

El proyecto Larriera debe refundarse y se sabe que en el fútbol mandan los resultados. Pero más allá de los números, en el juego Newell’s fue de mayor a menor y terminó confundido, sin un patrón de funcionamiento claro. Por ello, las dudas, las urgencias y la incertidumbre se posaron en el Parque, más allá de la frontalidad discursiva de Larriera.