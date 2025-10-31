El uno por uno de Newell's: el corazón de Cocoliso y el atrevimiento de los pibes no alcanzó

Newell's cayó con Unión si merecerlo, pero pagó caro un error defensivo y creció la preocupación en la noche del Coloso.

Los once futbolistas de Newell's que jugaron desde el inicio contra Unión en el Coloso.

El podio de los jugadores de Newell's ante Unión tuvo tres destacados. Carlos González fue a todas y le faltó el gol. Los pibes Facundo Guch y Valentino Acuña se hicieron cargo de la pelota. No alcanzó y fue 0-1 con el tatengue. Acá los puntajes de Ovación.

Juan Espínola 4,5: algunas dudas. Rebotes largos. Nada que hacer en el gol de Unión. Se lo notó falto de confianza.

Alejo Montero 4,5: le costó proyectarse y se le hizo larga la cancha en el retroceso. Aportó poco y estuvo impreciso. Salió reemplazado.

Saúl Salcedo 5: no tuvo una marca fija. No pasó grandes sofocones. Le faltó presencia en el área de enfrente.

Víctor Cuesta 3,5: flojo partido. Fue el último hombre de la línea de cinco y no dio garantías. Le ganaron en el salto del gol tatengue.

Luca Sosa 4,5: le tocó ser titular y alternó buenas y malas. No asumió riesgos en la salida. Cumplió en su quintita.

Jerónimo Russo 5,5: dio todo lo que tuvo. Se perdió lo que era el empate entrando por el segundo palo. Chance neta en el complemento. Salió reemplazado.

Los pibes dieron la cara

Facunco Guch 6: movedizo en la etapa inicial. Contagiaba al resto. En el segundo tiempo se cansó, pero nunca dejó de intentar el desequilibrio. Salió.

Martín Fernández 5,5: fue el único volante de marca y cumplió. No perdió el orden y ganó muchos rebotes.

Valentino Acuña 6: prolijo con la pelota, se hizo cargo del juego, no se escondió y eso es para valorar. Metió pases certeros.

Luciano Herrera 5,5: exigió mucho, pero terminó casi todas mal. A veces lució enredado. Igual nunca claudicó.

Carlos González 6,5: mereció el gol por todo el sacrificio y el juego sucio que hizo para el equipo. Se fajó con los centrales y siempre preocupó en el área.

Ingresaron en Newell's

Gonzalo Maroni 4: apenas ingresó tuvo una clara y definió al medio. Luego falló en los centros de costado.

Jherson Mosquera 4: entró para atacar por la derecha y tuvo una que levantó el remate desde el costado del área. Además le quedó un rebote que no pudo capitalizar en la boca del arco.

Brian Calderara 5,5: entró muy bien por la izquierda y metió un par de centros interesantes. Buen ingreso.

Juanchón García -: pocos minutos y no le quedó ninguna para definir.

Francisco Scarpeccio -: igual que Juanchón esperó algún centro que nunca le llegó.

DT, Lucas Bernardi 5,5: su equipo fue más competitivo. Hubo cierto orden, más respaldo colectivo y mayor intensidad. Mereció al menos el empate. Pero debe seguir trabajando muchísimo para sacar a flote el barco.