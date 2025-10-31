La Capital | Ovación | Newell's

El uno por uno de Newell's: el corazón de Cocoliso y el atrevimiento de los pibes no alcanzó

Newell's cayó con Unión si merecerlo, pero pagó caro un error defensivo y creció la preocupación en la noche del Coloso.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

31 de octubre 2025 · 23:50hs
Los once futbolistas de Newells que jugaron desde el inicio contra Unión en el Coloso.

Virginia Benedetto

Los once futbolistas de Newell's que jugaron desde el inicio contra Unión en el Coloso.

El podio de los jugadores de Newell's ante Unión tuvo tres destacados. Carlos González fue a todas y le faltó el gol. Los pibes Facundo Guch y Valentino Acuña se hicieron cargo de la pelota. No alcanzó y fue 0-1 con el tatengue. Acá los puntajes de Ovación.

Juan Espínola 4,5: algunas dudas. Rebotes largos. Nada que hacer en el gol de Unión. Se lo notó falto de confianza.

Alejo Montero 4,5: le costó proyectarse y se le hizo larga la cancha en el retroceso. Aportó poco y estuvo impreciso. Salió reemplazado.

Saúl Salcedo 5: no tuvo una marca fija. No pasó grandes sofocones. Le faltó presencia en el área de enfrente.

Víctor Cuesta 3,5: flojo partido. Fue el último hombre de la línea de cinco y no dio garantías. Le ganaron en el salto del gol tatengue.

Luca Sosa 4,5: le tocó ser titular y alternó buenas y malas. No asumió riesgos en la salida. Cumplió en su quintita.

Jerónimo Russo 5,5: dio todo lo que tuvo. Se perdió lo que era el empate entrando por el segundo palo. Chance neta en el complemento. Salió reemplazado.

Los pibes dieron la cara

Facunco Guch 6: movedizo en la etapa inicial. Contagiaba al resto. En el segundo tiempo se cansó, pero nunca dejó de intentar el desequilibrio. Salió.

Martín Fernández 5,5: fue el único volante de marca y cumplió. No perdió el orden y ganó muchos rebotes.

Valentino Acuña 6: prolijo con la pelota, se hizo cargo del juego, no se escondió y eso es para valorar. Metió pases certeros.

Luciano Herrera 5,5: exigió mucho, pero terminó casi todas mal. A veces lució enredado. Igual nunca claudicó.

Carlos González 6,5: mereció el gol por todo el sacrificio y el juego sucio que hizo para el equipo. Se fajó con los centrales y siempre preocupó en el área.

Leer más: Día y hora confirmada para los choques decisivos entre Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Ingresaron en Newell's

Gonzalo Maroni 4: apenas ingresó tuvo una clara y definió al medio. Luego falló en los centros de costado.

Jherson Mosquera 4: entró para atacar por la derecha y tuvo una que levantó el remate desde el costado del área. Además le quedó un rebote que no pudo capitalizar en la boca del arco.

Brian Calderara 5,5: entró muy bien por la izquierda y metió un par de centros interesantes. Buen ingreso.

Juanchón García -: pocos minutos y no le quedó ninguna para definir.

Francisco Scarpeccio -: igual que Juanchón esperó algún centro que nunca le llegó.

DT, Lucas Bernardi 5,5: su equipo fue más competitivo. Hubo cierto orden, más respaldo colectivo y mayor intensidad. Mereció al menos el empate. Pero debe seguir trabajando muchísimo para sacar a flote el barco.

Noticias relacionadas
Luciano Herrera intenta penetrar a la defensa de Unión. Newells perdió por 1 a 0 en el Coloso.

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Cocoliso González ya sacó el zurdazo que se irá cerca del palo de Tagliamonte. Newells fue competitivo.

Newell's tuvo una noche de brujas, Unión le ganó sin merecerlo y sigue sufriendo en pos de la salvación

Newells se durmió en defensa y pierde frente al Tatengue en el Coloso.

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

El entrenador de Newells, Lucas Bernardi.

Newell's con equipo confirmado: con tres pibes, los once de Lucas Bernardi para la final ante Unión

Ver comentarios

Las más leídas

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Lo último

Los juveniles de Newells asumieron el compromiso ante Unión con un enorme carácter

Los juveniles de Newell's asumieron el compromiso ante Unión con un enorme carácter

Lucas Bernardi: Para Newells, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha

Lucas Bernardi: "Para Newell's, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha"

Ariel Holan destacó no solo el trabajo de la primera sino también el de las inferiores

Ariel Holan destacó no solo el trabajo de la primera sino también el de las inferiores

"El Estado le cargó al sistema privado de salud enfermedades y tratamientos sin contrapartidas"

Profesionales, académicos y empresarios se congregaron en Rosario para debatir las problemáticas del sector en el 5º Encuentro Nacional de Salud Federal

El Estado le cargó al sistema privado de salud enfermedades y tratamientos sin contrapartidas
Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China
La Ciudad

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista
Economía

El dólar aflojó un poco tras las elecciones pero terminó el mes con tendencia alcista

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Ovación
Lucas Bernardi: Para Newells, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha

Por Hernán Cabrera
Ovación

Lucas Bernardi: "Para Newell's, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha"

Lucas Bernardi: Para Newells, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha

Lucas Bernardi: "Para Newell's, el empate hubiera estado más acorde a lo que pasó en la cancha"

Otra actuación y gol de penal de Ángel Di María para otro enorme objetivo cumplido en Central

Otra actuación y gol de penal de Ángel Di María para otro enorme objetivo cumplido en Central

Ariel Holan destacó no solo el trabajo de la primera sino también el de las inferiores

Ariel Holan destacó no solo el trabajo de la primera sino también el de las inferiores

Policiales
Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Por Miguel Pisano
Policiales

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La Ciudad
Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China
La Ciudad

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario

Más colectivos y una nueva base para el Sies: detalles del presupuesto 2026 de Rosario

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro
LA CIUDAD

Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV
La Ciudad

La víctima del incendio fatal en barrio Ludueña estaba postrada tras un ACV

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Información General

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero