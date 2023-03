Newell's: ¿Jugar bien o ganar?, para Heinze no hay tal dicotomía

El buen juego o el resultado. Qué debe priorizarse. Muchas veces en el fútbol esta es una situación que se plantea mal, como si se tratara de una dicotomía. Se dice de manera equivocada que apostar a un rendimiento vistoso es la contracara de querer ganar. Y justamente sobre esta cuestión, que muchas veces divide aguas en el fútbol argentino, se explayó el Gabriel Heinze, el DT leproso que está preparando el equipo para visitar el lunes por la noche a Colón en el Cementerio de los Elegantes. ¿En el fútbol argentino se juega bien y qué es jugar bien para Heinze?, fue la consulta directa al entrenador rojinegro. Y la respuesta no tardó en llegar: “Para mí en el fútbol argentino se juega bien y hay entrenadores que juegan muy bien. Jugar bien, para mí, es tratar de dominar en gran parte del partido. Y también buscar ese resultado positivo. Hay una frase que dice: jugar bien o ganar y yo diría: jugar bien para ganar, eso es lo que a mí me gusta. Hay muchos matices para decir qué es jugar bien. Lo resumo en ser competitivo en el partido, en tratar de dominar en gran parte del juego, ya que es imposible hacerlo todo el tiempo, y que eso te lleve a ganar”. Una declaración de principios del Gringo.

El resultado no es lo de menos

En Newell's Old Boys nadie se anima a vestirse de artillero

Muchas veces está el concepto erróneo de que hay técnicos que basan su trabajo sólo en mejorar las cuestiones tácticas y estratégicas de sus equipos, priorizando que vayan siempre al frente, entre los que se incluye al Gringo Heinze, y que dejarían en un segundo plano al resultado propiamente dicho. Grosero error. Y el propio DT leproso se encargó de aclararlo. Para el Gringo el desarrollo del partido y la producción del equipo siempre deben estar direccionados a priorizar la búsqueda de la victoria. “Jugar bien para ganar”, enfatizó Heinze, dejando bien claro que todo lo bueno y lo malo que puede hacer un equipo luego se mide y se valora bajo el imperio de los resultados. No hay segundas lecturas.

Por supuesto que a criterio del DT esto no significa que el equipo que gana hace todo bien y el que pierde todo mal. Porque el Gringo valoró virtudes en algunas derrotas y marcó falencias en los triunfos. Pero lo que dejó bien claro el técnico es que toda la intensidad que les reclama a sus jugadores, la convicción de arriesgar en el manejo de la pelota y la vocación ofensiva, no le alcanzan, si luego no hay correlato en el resultado.