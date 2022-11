Newell's: Juanchón García, un nueve del estilo de Heinze

Juan Manuel García es uno de los futbolistas a los que se les termina el contrato el 31 de diciembre. Hasta ahora no existe certeza de si Newell’s piensa negociar su continuidad. Solamente el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Heinze sabe si considera pedirle a las autoridades del club que se haga el intento por retenerlo. Por características, Juanchón es la clase de centrodelantero que supo utilizar el entrenador en otros equipos. Es que le interesa que el nueve sea útil en función del equipo y no le preocupa tanto si es que no mete goles en abundancia. Dependerá de la evaluación del Gringo sobra cualidades de García para que tenga chance de quedarse.

El hecho de que el nueve no sea el principal responsable del gol no es un tema que a Heinze lo inquiete. Fabricio Lenci, que lo tuvo como entrenador, lo manifestó el 27 de octubre pasada a Ovación. “No juega con un centrodelantero que vaya a ser el goleador como todos esperan. Con el Gringo toman mucho protagonismo los extremos y el resto de los volantes. De hecho, nosotros en Argentinos jugábamos con Braian Romero bien definido por toda la banda izquierda y se cansó de hacer goles. Mientras que entre el Polaco Francisco Fydriszewski y yo nos turnábamos para jugar. En mi caso, no estaba bien de punta como muchos esperan de un nueve. Me enseñó muchísimo de cómo moverme por todo el frente. Cómo debía pivotear”.

Juanchón García cumple un rol parecido. Se ocupa de pivotear, de sostener la pelota con el defensor a sus espaldas y de inmediato descargar. Sirve de referencia en el área y se ocupa de bajarla de cabeza o de peinarla. Sabe moverse y arrastrar marcas para que el compañero ataque los espacios que libera. Un caso testigo fue cuando arrastró a los zagueros de Estudiantes para que Ramiro Sordo anote el 2 a 0, sin marcas, en el último torneo.

Heinze fue claro sobre lo que espera de un centrodelantero, nada muy distinto de lo que acostumbra a realizar García. “En mi gusto, un 9 tiene que ser parte del equipo y no de una sola función. Después, el juego ofensivo lo tenemos que llevar todos a cabo. Los goles los tiene que hacer el 9, el 11, el 8, el 10, el 7. Después uno hace movimientos en los equipos porque, por cómo se posiciona o se mueve el rival, vos podés aprovechar espacios con cualquier jugador”, precisó el entrenador.

Si existe otra característica de García es la predisposición para colaborar en la recuperación. Sus compañeros lo elogian por ser “el primer defensor”, exigiendo y presionando la salida del rival. Durante el año, en determinados momentos le costó semejante esfuerzo porque físicamente no siempre estuvo al ciento por ciento. En el inicio de la Copa de la Liga, tardó un poco en acomodarse. Y en la Liga Profesional, anduvo mejor en la última parte tras superar, entre otras cosas, una distensión.

En la última temporada en Vélez, Heinze utilizó de nueve a Maxi Romero, más provechoso en función de conjunto que por los goles. El DT hizo jugar, de a ratos, a Leandro Fernández, menos que cuando lo dirigió en Godoy Cruz. Son todos indicios de la clase de nueve que elige el Gringo. García se ajusta a lo que quiere. Resta conocer si convence al DT.