Newell's: Juanchón García llegó como el salvador, casi no jugó y ahora se lesionó

Juan Manuel García sufrió una molestia y es una baja para el equipo de Sebastián Méndez. No estará en el encuentro decisivo de este miércoles por la Copa Argentina ante Central Córdoba (Santiago del Estero), donde buscará el pase a cuartos de final, y tampoco el próximo domingo con River. Habrá incluso que ver si llega a estar con Belgrano.

Hace once días, el club del Parque anunció con bombos y platillos la contratación de Juanchón sin especificar detalles de la operación. La idea era que estuviera presente en el clásico con Central, algo que fue posible. Pero el atacante -que anotó el gol del triunfo ante el Canalla en marzo 2022- fue enviado a la cancha a los 75 minutos en lugar de Juan Ignacio Ramírez para disputar el último cuarto hora del clásico.

Embed Hola, Juanchón



¡Bienvenido al Parque! pic.twitter.com/Oze4sqzJLr — Newell’s Old Boys (@Newells) August 9, 2024

En el siguiente encuentro disputado el viernes último en el Coloso Marcelo Bielsa, ante Racing, el refuerzo al que el club buscó con insistencia entró a los 87' para reemplazar a Brian Calderara. Es decir, entre los dos juegos disputó apenas veinte minutos, lo que lleva a preguntarse si Méndez no lo tiene demasiado en cuenta o, por el contrario, no está al ciento por ciento en lo físico y futbolístico.

En este momento de necesidad de victoria y ansias por la clasificación en la Copa Argentina, Juanchón no estará a disposición por una molestia que no fue confirmada oficialmente. Tampoco llegaría para el encuentro del próximo domingo frente a River en el Monumental, justo en un momento en donde el Colo Ramírez no logra convertir y que, encima, viene de errar un penal.

Panchito González sería negociado

Francisco González es uno de los jugadores resistido por los rojinegros y, ante esta situación, la dirigencia busca la posibilidad de negociarlo antes del cierre del libro de pases. Si es en el ámbito local, tiene tiempo hasta el viernes 30 del corriente, caso contrario y para el exterior, hasta el jueves 22.

Panchito no está a disposición de Sebastián Méndez para el partido por Copa Argentina ya que fue informado una vez finalizado el choque contra Deportivo Riestra tras una pelea con rivales. Pero más allá de esto Newell's analiza las ofertas de dos entidades del fútbol local y una del exterior.