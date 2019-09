El mejor Newell's está en el Coloso. Donde gana siempre. En el que muestra juego, actitud y prepotencia. Cualidades que surgen desde la convicción. Y a partir de una idea forjada por Frank Kudelka. En la que se sustenta una campaña que empieza a dar señales de evolución. Porque con la victoria ante Aldosivi empezó a salir de la zona de emergencia. Dejando abajo en los promedios a seis equipos. Que no es poco cuando recién se llevan jugadas siete fechas y aún hay mucho por delante.

Newell's edificó otra victoria indispensable desde el inicio. Ratificando una vez más que cuando tocan Los Rodríguez, los rojinegros tienen juego. Porque de esas asociaciones surgieron las mejores ocasiones, fundamentalmente en el primer tiempo, cuando el equipo de Kudelka tuvo un control hegemónico de la pelota.

Los rojinegros convirtieron a su estadio en una fortaleza. Y a partir de esa condición fue engrosando un promedio que hasta ahora le permite ir dejando atrás esa preocupación que siempre condiciona.

Cuando el primer córner a los 3' los defensores visitantes despejaron de cabeza, Alexis Rodríguez hizo del rebote una asistencia para que Cacciabue definiera de manera magistral. La impresión de que el pleito estaba resuelto quedó ratificada por lo que vino después hasta el entretiempo. Aunque el dominio rojinegro no se plasmó en más goles y siempre quedó latente el riesgo de que el Tiburón con un zarpazo mediante un pelotazo cruzado alcanzara el empate.

Luego en el segundo tiempo Aldosivi intentó equiparar con más presión y achicando espacios, mientras que Newell's comenzó a dar indicios del desgaste físico. Razón por la cual dosificó energía y mediante una contra pugnó por llegar al gol del reaseguro. Y lo hizo Fernández. Sí, el volante central. Ratificando así que en el equipo de Kudelka, todos llegan.

El partido

Los partidos no se ganan antes de jugarlos, por eso Newell's comenzó a vencer a Aldosivi en el amanecer de la primavera con un golazo de Gerónimo Cacciabue, quien a los 3' recibió un pase de Alexis Rodríguez y metió un zurdazo para clavar la pelota en el ángulo del arco rival.

Así de entrada el equipo rojinegro comenzó a superar a un rival directo en la lucha por el promedio.

Newell's inició el juego con la decisión que siempre muestra cuando actúa en el Coloso.

No hay dudas que Frank Kudelka ya acuñó su método futbolístico para tratar de darle una identidad a su equipo, y en función de ello es que sólo cambia cuando las circunstancias lo imponen, por eso no sorprendió que jugara ante Aldosivi con los mismos once que salieron de movida a disputar el clásico rosarino.

A los 12' Newell's tuvo la chance a ampliar la ventaja luego de que Alexis y Maxi Rodríguez articularan una contra con Albertengo, pero el remate final rebotó en la defensa visitante.

No obstante Aldosivi no se resignaba a ser un mero participante y trató de buscar el empate, y estuvo cerca cuando Rincón cabeceó un centro que se fue rozando el travesaño del arco de Aguerre.

Y enseguida, luego de un centro cruzado al área rojinegra, dos cabezazos consecutivos le permiten a Galeano convertir, pero el tanto no fue convalidado por posición adelantada del defensor.

Pero Newell's no claudicaba en su vocación ofensiva y fue por más, pero fallaba la jugada final, como la que dilapidó Albertengo a los 25' cuando le pegó mal a la pelota cuando estaba solo frente al arco de Pocrnjic.

Y al ratito fue Alexis Rodríguez el que dispuso del segundo, pero fue el arquero visitante quien se anticipó con la pierna para despejar dejando la clara sensación de que cometió penal.

Aldosivi de todas formas intentaba alcanzar la igualdad, y de cada pelotazo cruzado generaba zozobra en la defensa rojinegra.

En el complemento el trámite se equilibró porque Alvarez adelantó las líneas de su conjunto, ordenó presionar la salida de Newell's y esto redujo los espacios.

Aldosivi empezó a cambiar piezas para darle más profundidad a su juego mientras que Newell's hizo lo propio para compensar el desgaste.

A los 79' fue Maxi Rodríguez quien tuvo la chance del segundo, pero el arquero volvió a despejar con la pierna.

Pero tanto buscó Newell's que llegó el segundo. Un rebote marplatense lo toma Salinas pateando de espaldas al arco adversario, cabecea Lema y apareció Fernández para empujar con la cabeza al fondo del arco.

Triunfo asegurado, partido liquidado y tres puntos para un promedio más fortalecido. Falta mucho aún, es cierto, pero con los puntos de local la tranquilidad ayuda para encarar el porvenir.

Newell's: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández y Denis Rodríguez (84' Villarruel); Alexis Rodríguez (65' Salinas), Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez (88' Moreno). DT: Frank Kudelka.

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Leonel Galeano, Marcos Miers y Fernando Evangelista (63' Alan Ruiz); Facundo Bertoglio, Leandro Maciel (78' Franco Pérez) y Lucas Villalba; Sebastián Rincón, Gonzalo Verón (70' Andrada) y Nazareno Solís. DT: Gustavo Álvarez.

Gol: 3' Cacciabue (NOB) y 83' J. Fernández (NOB)

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Arbitro: Facundo Tello

TV: Fox Sports