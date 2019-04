Newell's no se aparta ni una coma de su idea original en cuanto a contratar al nuevo entrenador, que tomará la posta de Héctor Bidoglio. El objetivo de máxima de la dirigencia recae en dos técnicos que por idiosincrasia y presente deportivo le caerían como anillo al dedo a este momento complejo que atraviesa la entidad leprosa, en cuanto a la lucha por la permanencia que deberá afrontar la temporada que viene. Son los casos de Gabriel Heinze y Sebastián Beccacece, los actuales conductores tácticos de Vélez y Defensa y Justicia, respectivamente, ambos aún con partidos por delante en sus equipos en este semestre y a los que se les termina el vínculo el 30 de junio. La lepra irá a la carga recién cuando ya estén desobligados de sus clubes y allí testeará si alguno de los dos tienen chances reales de desembarcar en el Parque. El dato positivo, no menor por supuesto, es que ambos ya conocen el interés de Newell's por sumarlos y ninguno avisó que no está dispuesto al menos a escuchar el ofrecimiento. Y otro punto a destacar es que a los dos se les ofrecerá un proyecto a largo plazo, con la idea de que pueda extenderse en el tiempo, más allá de lo que será la primera gran misión de recomponer el promedio. Lo concreto es que Newell's está dispuesto a agotar las gestiones por el Gringo y Beccacece, sin desesperarse porque el receso será extenso. La dirigencia prefiere ir por todo, por lo que considera las mejores opciones para sacar el barco a flote.

También hay un par de nombres como alternativa: Ricardo Zielinski (de presente en Atlético Tucumán, también abocado a la Copa Superliga) o Frank Darío Kudelka (de último paso por Universidad de Chile).

En este contexto las resoluciones no serán inminentes. Porque tanto el Vélez del Gringo como el Halcón de Beccacece deben completar el semestre con la participación en la Copa Superliga. El Fortín jugará en octavos con Lanús (sábado 27 de abril y lunes 6 de mayo). Mientras que Defensa y Justicia se medirá con Gimnasia (lunes 29 de abril y domingo 5 de mayo). Y hay que decir que la fecha máxima de competencia está pautada para el 2 de junio, cuando se jugará la finalísima en el Mario Kempes de Córdoba. Es decir que ese es el tiempo mayor al que podrían estar abocados a sus equipos ambos entrenadores, si no son eliminados en las instancias anteriores.

Newell's quiere respetar a rajatabla el hecho de que el Gringo y Beccacece estén de lleno dedicados a sus equipos y saben que adelantar los tiempos podría echar por tierra de antemano la negociación.

A la hora de sentarse a dialogar también son caminos diferentes. Porque Beccacece tiene como representante a Cristian Bragarnik, el empresario de moda del fútbol argentino por la gama de técnicos y jugadores a los que les guía la carrera. Por ello la llegada de Beccacece podría facilitar el arribo de algunos refuerzos. Un dato no menor.

Mientras que Heinze se representa solo. El Gringo negocia personalmente y resuelve su destino por sí mismo. Claro que Newell's es su casa, el club que lo hizo debutar en primera y con el que fue campeón en 2013. Por ello la charla con el ex defensor de la selección se dará en el marco del afecto eterno entre el club y el ídolo, más allá de que la negociación llegue o no a buen puerto.

Por su parte, sea con Beccacece o Heinze, la intención es hacer un contrato a largo plazo, que trascienda las urgencias de una mala racha y pueda sostenerse en el tiempo, aunque lo que haya en juego sea ni más ni menos que la permanencia en primera.

Se sabe que son gestiones complejas. Y si no prosperan hay un par de candidatos potables que la dirigencia vería con buenos ojos para ir a la carga. Ellos son Ricardo Zielinski (de presente en Atlético Tucumán) y Frank Darío Kudelka, de último paso en Universidad de Chile. Los tucumanos de Zielinski también están en competencia y se verán las caras con Talleres en la Copa Superliga (el viernes 26 de abril y el sábado 4 de mayo).

Por estos carriles se mueve hoy el futuro del entrenador de Newell's. No quiere decir que luego no se sumen nuevos nombres. Pero hoy las prioridades y los planes alternativos están clarísimos.