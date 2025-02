Newell's hace pie en Santiago por otra satisfacción y para darle credibilidad al ciclo

El triunfo que tanto necesitaba ya llegó. Sin sobrarle nada. Suficiente, igual, para disminuir la tensión. No quiere decir que no siga estando presente. La nueva exigencia de Newell’s es seguir sumando puntos para dejar atrás, en forma paulatina, el mal comienzo del torneo, con dos derrotas seguidas. Central Córdoba del Estero lo espera este viernes, a las 20, en el estadio Madre de Ciudades , para un partido que a la Lepra le exigirá más de sí.

El rival le demandará al conjunto de Mariano Soso un mejor desempeño de lo realizado hasta acá. No es lo mismo Aldosivi, al que le ganó con lo justo la fecha pasada, que el último campeón de la Copa Argentina, siempre fuerte de local, a tal punto que ganó allí las dos primeras fechas. Una serie exitosa que interrumpió con una caída contra Defensa y Justicia en Florencio Varela en el último partido.

Newell’s atraviesa una etapa en la que se encuentra en la búsqueda de consolidar la idea de su entrenador. El fútbol no abunda. Las variantes son escasas. Las jugadas de gol tampoco sobran. El nueve que sea contundente dentro del área adversaria, no termina de aparecer, ahora con Nazareno Funez de centrodelantero, antes con Juanchón García. Y con el paraguayo Carlos González listo para estar a disposición del plantel, de un momento a otro, mientras se aguarda se informado oficialmente futbolista de Newell’s.

Pero con las cualidades del juvenil no alcanza. A la Lepra le cuesta asociarse y ser profundo. Frente al ferroviario necesita más de Ever Banega. Lo mismo de Gonzalo Maroni, que ubicado de extremo pierde incidencia en la elaboración. Por lo pronto, Fernando Cardozo, de lateral-volante, dio una primera señal de que puede llegar a desboredar por afuera. Alejo Tabárez, por la banda opuesta, por ahora no. Y en cuanto al extremo Luciano Herrera, recién sumó sus primeros minutos y es una incógnita hasta dónde puede dar.

Hasta acá, el equipo lució atado. Por limitaciones y porque el mismo Soso fue tomando decisiones que perseguían el objetivo de resguardarse, como quedó más que en evidencia cuando se puso en ventaja contra Aldosivi.

Mariano Soso modifica, pero rinde poco

El entrenador nunca dejó de variar el dibujo táctico durante los partidos. Si bien considera que no importa tanto el esquema como el planteo de juego, en la práctica el equipo no logró demasiada consistencia.

En Santiago seguro mantendrá la línea de tres de cada inicio de fecha, debiendo reemplazar a Luca Sosa, con una distensión de rodilla derecha que lo llevará a permanecer varias fechas afuera. Luciano Lollo asoma para sustituirlo, de zaguero central, tras sentarse en el banco en la última presentación. Los compañeros del fondo serán Tomás Jacob, de zaguero derecho, y Saúl Salcedo, de izquierdo.

La última línea es otro sector que precisa ajustes. Pero al menos Jacob está cumpliendo. Además se incorporó Keylor Navas y toda su categoría para blindar el arco. Y ni hablar del principal sostén del fondo, Luca Regiardo. El mediocampista juvenil los respalda con su despliegue y quites, aparte de darle circulación al equipo cuando la recupera.

Por las propuestas recientes de uno y otro, Newell’s jugará un partido dejando que asuma la iniciativa Central Córdoba, con algunas dudas en el medio porque no existe conformidad con lo que hace en las transiciones. Es lo que considera el entrenador Omar De Felippe, ex Newell’s, que llevará al banco a un ex rojinegro, Iván Pillud, y a Facundo Mansilla, cedido a préstamo por el club del Parque.

Más allá de la estrategia que Newell’s lleve adelante, posiblemente achicando recién en la mitad de la cancha y siendo directo en ataque, lo trascendente es que imponga condiciones. Para que el paso por Santiago del Estero le traiga satisfacción y le de credibilidad a este ciclo.