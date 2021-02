Newell's: Gentiletti, afuera como mínimo un mes y medio

Desde la temporada pasada Gentiletti sentía una molestia en la rodilla que lo obligaba a entrenar diferenciado algunos días de la semana. El dolor llegó a tal grado que se dispuso una operación que lo mantendrá ahora inactivo.

La sinovitis es una inflamación de la membrana sinovial que recubre las articulaciones de la rodilla. Los motivos para que se produzca la dolencia pueden ser diferentes, desde una artritis hasta un traumatismo producido por el impacto en el suelo, entre otras razones.

Si bien no trascendió por qué motivo se ocasionó la sinovitis, lo concreto es que Gentiletti deberá permanecer como mínimo un mes y medio sin jugar. La edad, 36 años, no es algo que lo favorezca para la recuperación, y no hay que descartar que le demande mayor tiempo antes de pisar otra vez una cancha.

Fontanini rescindió

Fabricio Fontanini, que no era tenido en cuenta, acordó la rescisión del contrato. En el acuerdo quedó establecido que el club no le abonará los 126 mil dólares correspondientes a los dos pagos que estaban pendientes de abonarle por la compra del 75 por ciento de su pase (380 mil dólares).

De esta manera, Newell’s se ahorra dinero para tener mayores recursos en la tesorería.

La propuesta del oficialismo

El Movimiento Rojinegro Querido, al que pertenece el vice Cristian D’Amico, candidato a presidente, presentó su proyecto en las redes sociales, en el que explica qué fue lo que se realizó hasta el momento en el club y qué es lo que se piensa continuar si es que gana las elecciones del 25 de abril. El sitio donde se puede ver el proyecto es www.rojinegroquerido.com.ar.