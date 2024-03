Newell's: sin Ever Banega, ¿seguirá afuera Matko Miljevic?

El volante de Newell's, de último paso por la MLS, no fue convocado a los dos últimos partidos pese a no tener problemas físicos. El domingo se viene Sarmiento.

Matko Miljevic no fue convocado a ninguno de los dos últimos partidos de Newell’s, ni contra Platense por la Copa de la Liga, pese a que el equipo no contaba con Ever Banega por estar suspendido, ni frente a Midland por la Copa Argentina. El domingo, contra Sarmiento en Junín, Banega tendrá que cumplir la segunda y última fecha de sanción y la duda es si Miljevic seguirá sin ser tenido en cuenta.