Frank Kudelka mantiene el dibujo táctico, aunque haya probado uno diferente en la semana. Durante la práctica de ayer por la mañana, entrenó con el 4-3-3 de costumbre y alteró la presunción de que metería mano a fondo, armando una línea de cinco defensores que ensayó un día antes. Todo se encamina a estar más cerca de la lógica del entrenador, sin modificar el esquema. En donde el entrenador considera variantes es en la formación, con los ingresos de Alexis Rodríguez por Luis Leal, Braian Rivero por el suspendido Julián Fernández y Angelo Gabrielli por Facundo Nadalín.

La aparición de Fabricio Fontanini había sido la novedad del jueves. La idea fue que se mueva junto a Cristian Lema y Santiago Gentiletti para armar una línea de cinco en el fondo, que se convierte en una de tres con la subida de los laterales Angelo Gabrielli y Mariano Bíttolo. Este formato se practicó para contrarrestar los hipotéticos pelotazos de Argentinos, y a la vez que el equipo abra la cancha cuando la tiene, con la proyecciones de los marcadores.

“A mí me gusta jugar seguido, no tener parates. Y cuando los hay, pruebo variantes, no sólo de jugadores sino posicionales”, manifestó ayer Kudelka. “Suelo en determinados momentos modificar o entrenar otro posicionamiento del equipo. No deja de ser una opción”, agregó.

Es evidente que se trató de eso, de una posibilidad y no más. Ayer entrenó con el 4-3-3, sin Fontanini. No es raro que en ciertas ocasiones Newell’s modifique el dibujo, pero siempre dentro de un mismo partido, no desde el inicio. Para visitar a Argentinos en La Paternal, el esquema aparenta que se mantendrá.

La ausencia de la Pantera

La reincorporación de Luis Leal al plantel rojinegro recién fue ayer, tras la convocatoria a su seleccionado, Santo Tomé y Príncipe, para jugar dos partidos por las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones. Es el motivo por el que perderá la titularidad. Kudelka prefiere que sean titulares los que vienen entrenando seguido, aunque aclaró que hay excepciones. Además de referirse a Leal sobre este tema, también lo hizo de Facundo Nadalín, que se había ido con la selección Sub 23 y se sumó a las prácticas el miércoles.

“Entiendo que se fueron con sus selecciones, pero yo tengo que atender a mi equipo. Leal regresó hoy (ayer) y es inminente el partido. Es mucho tiempo afuera. Después existen situaciones puntuales, no hay variantes y entonces esperás hasta último momento. Para todos no es igual la situación. Trato de valorizar los momentos de entrenamiento, y a Leal no lo hemos tenido”, señaló.

No habló del reemplazante del atacante, aunque Alexis Rodríguez es el que se perfila. Hay una razón que lo justifica. El mellizo tiene despliegue para frenar las trepadas constantes del lateral Elías Gómez, más allá de que no es un extremo como los que quiere Kudelka. El propio entrenador dijo que no cuenta con ninguno en el plantel. “Alexis puede jugar por banda, pero no para el uno contra uno. Tiene otro tipo de características, más potente que de habilidad. Esto no quiere decir que no pueda jugar”, manifestó Kudelka.

En tanto, el cambio en el puesto de marcador derecho es una constante en el ciclo de Kudelka. Nadalín fue titular en las primeras fechas, hasta que se lesionó y jugó Gabrielli. En los dos últimos partidos, el uruguayo fue al banco. El lunes en La Paternal recuperaría la titularidad. No existen grandes diferencias entre ambos. Nadalín es algo mejor en la marca y Gabrielli patea mejor los centros.

Partido al medio

Si la falta del lesionado Jerónimo Cacciabue es un problema que arrastra Newell’s, el panorama se oscurece más con la ausencia de Julián Fernández para enfrentar a uno de los punteros de la Superliga. Fernández sumó la quinta amarilla y cumplirá una fecha de suspensión. Braian Rivero saca ventaja para sustituirlo, pero siendo el volante derecho y Lucas Villarrueal dejando ese puesto para convertirse en el cinco, aunque no tenga las características que reúne Fernández y que quiere Kudelka de un volante central.

“Julián (Fernández) fue progresando y es importante para nuestro sistema. Es bastante difícil reemplazarlo, porque los que tenemos son de otras características y no con ese pase corto, recuperación y sostén de los laterales cuando pasan al ataque de Julián. Y a eso le agrego que cada vez se sentía mejor con Jerónimo Cacciabue. Ese fue un buen mediocampo que pudimos poner en cancha. Sin ellos se perdió agresividad en la marca porque son dos jugadores muy intensos. El ahogo de ellos en la zona media podemos no tenerla en este partido”, planteó.

Kudelka cuenta con un volante como Villarruel, “que es más de posesión”, para jugar de mediocampista central. Y mencionó a Rivero entre las probables variantes del mediocampo, al que mencionó como un volante “mixto, que inclusive en el último tiempo jugó de cinco, aunque en su historia transitaba más el interior del mediocampo”. Según lo entrenado ayer, Rivero jugaría sobre la derecha.