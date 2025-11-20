Mundial 2026: se definieron todos los cruces del repechaje internacional

En Zúrich se sortearon las llaves del repechaje intercontinental que otorgará los cupos para la cita mundialista, donde equipos de diferentes continentes irán en busca del pase

La Copa del Mundo se jugará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En la sede de la Fifa en Zúrich se realizó este jueves el sorteo del repechaje internacional para el Mundial 2026, donde quedaron definidos los caminos que recorrerán las seis selecciones que competirán por los últimos dos lugares en la próxima Copa del Mundo.

Bolivia será el representante sudamericano en una instancia que, según trascendió, se disputará en México entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año.

El primer camino quedó conformado por el cruce entre Nueva Caledonia (OFC) y Jamaica (Concacaf), cuyo ganador se enfrentará en la final a República Democrática del Congo. El conjunto africano avanzó directamente a la definición por tener un ranking Fifa superior y aguarda por su rival en busca del primer boleto mundialista.vm9yEg

En el segundo cuadro, Bolivia (Conmebol) se medirá ante Surinam (Concacaf) y el vencedor jugará la final frente a Irak, que también accedió directamente a la instancia decisiva por su mejor ubicación en el ranking (58°). El equipo que supere esta llave se quedará con el segundo cupo disponible para el Mundial 2026.

Ambos caminos se resolverán en territorio mexicano, con Monterrey y Guadalajara como sedes. Allí, las seis selecciones buscarán un lugar entre los 48 participantes del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, en una de las etapas más determinantes rumbo a la gran cita del fútbol mundial.

El cuadro del repechaje europeo

El repechaje europeo se jugará en formato de eliminación directa, con ocho llaves de semifinales a partido único. Los ganadores de cada llave se enfrentarán en una final, también a partido único, por los últimos cuatro cupos al Mundial.

Llave A

Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte

Italia vs Irlanda del Norte Semifinal 2: Gales vs Bosnia-Herzegovina

Llave B

Semifinal 3: Ucrania vs Suecia

Ucrania vs Suecia Semifinal 4: Polonia vs Albania

Llave C

Semifinal 5: Turquía vs Rumania

Turquía vs Rumania Semifinal 6: Eslovaquia vs Kosovo

Llave D

Semifinal 7: Dinamarca vs Macedonia del Norte

Dinamarca vs Macedonia del Norte Semifinal 8: República Checa vs Irlanda

Los ganadores de las semifinales 2, 3, 6 y 8 serán locales en la final de su respectiva llave.