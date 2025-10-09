La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: convocan a una asamblea en la previa de las elecciones

La misma se realizará el miércoles 29 de octubre en el estadio cubierto Claudio Newell y será la última del período de esta comisión directiva

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

9 de octubre 2025 · 21:14hs
Newells está ingresando en una recta que tiene como meta final los comicios del 14 de diciembre

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Newell's está ingresando en una recta que tiene como meta final los comicios del 14 de diciembre, en los que se elegirán las nuevas autoridades

Después de varias notas presentadas por la comisión fiscalizadora y con algunos días de retraso, la dirigencia de Newell's convocó para el próximo miércoles 29 de octubre, con un primer llamado a las 18, a la última asamblea ordinaria, más allá que se haya marcado como extraordinaria, de esta comisión directiva encabezada por Ignacio Astore.

"De conformidad a lo establecido en el art. 18 inc. C) de nuestros Estatutos, la Comisión Directiva de la Institución convoca a Asamblea Extraordinaria de Asociados, que se llevará a cabo en nuestras instalaciones del Parque Independencia el próximo día miércoles 29 de octubre de 2025; a las 18 horas - primer llamado-” indicó el comunicado oficial de la institución.

Los temas de la asamblea

Con respecto a los temas a tocar, así será el orden del día:

1) Motivos que dieron lugar a la convocatoria de la presente Asamblea Extraordinaria de Asociados en el plazo establecido.

2) Elección de las autoridades de la Asamblea (art. 19 del Estatuto).

3) Designación de dos asociados a los fines de firmar el acta de la Asamblea.

4) Lectura del informe de la Comisión Fiscalizadora.

5) Lectura y consideración de la Memoria y Balance General del ejercicio finalizado que va desde el 1º de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.

El comunicado está firmado por el presidente de la institución Ignacio Astore y por la secretaria Sharon Romero. La convocatoria tiene vital importancia teniendo en cuenta que no sólo se conocerá la memoria y el balance del último ejercicio, sino también la comisión fiscalizadora dará detalles de la situación económica del club de cara a las próximas elecciones del 14 de diciembre.

>> Leer más: Newell's vs Tigre: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Hasta ahora, dos candidatos

Por el momento, son dos los candidatos que han manifestado su intención de presentarse para pugnar por el cargo de presidente y están autorizados a participar: Ignacio Boero y Cristian D’Amico. Mientras que Julián González no fue habilitado por la junta electoral por su antigüedad y recurrirá a la Justicia.

Boero es el candidato de la agrupación Unen, que apoyó a esta comisión en sus inicios, pero a poco de andar se despegó y se está preparando para este momento desde hace mucho tiempo.

Están reuniendo distintos actores de la vida política leprosa y buscan tener lazos aceitados con el gobierno provincial.

¿Y D'Amico?

En tanto que D’Amico, exvicepresidente leproso junto a Eduardo Bermúdez, volverá a presentarse como candidato pese a perder en grande ante Astore.

>> Leer más: Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Dijo que atraerá fondos del exterior, con una publicidad que implicará el cambio del nombre del estadio, y que eso lo habilitará a formar un equipo competitivo.

Otros particulares y agrupaciones retiraron avales pero hasta el momento no se lanzaron a la arena eleccionaria, algo que tampoco hizo el oficialismo. Todo puede pasar de acá al 14 de noviembre, cuando se oficialicen las listas.

