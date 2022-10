Newell's arriesgó con un cuerpo técnico interino y le salió bien

No todo fue sobre rieles desde el momento que Javier Sanguinetti presentó la renuncia , a raíz de una sucesión de resultados negativos y un equipo que se caía a pedazos por las lesiones. Se fue después de amedrentamientos de la barra, que llegó sin oposición hasta el sector del playón de estacionamiento del estadio, tras la derrota con Godoy Cruz por 2 a 1 en el Coloso. Hasta el mismo capitán Pablo Pérez quedó en el medio de esa situación, tratando de llevar algo de calma. Con ese traspié el equipo quedaba afuera de zona de ingreso a la Sudamericana y se alejaba más de ese primer puesto del torneo que había ocupado hasta 8 fechas antes.

El cargo de entrenador estaba vacante y Newell’s corría el peligro de quedarse sin nada. El presidente Ignacio Astore manifestó entonces que en el lapso de 24 o 48 horas estaría el sucesor de Sanguinetti. Así se aceleraron las conversaciones con Berti para su vuelta al Parque. Pero de un día a otro el DT dijo que no. Desde el club se deslizó que no quiso retornar por el rechazo hacia su figura puesto de manifiesto en las redes sociales. El propio técnico, en cambio, manifestó que jugó al fútbol desde chico, conoce el ambiente que rodea a este deporte y que no existe nada externo que incida en sus decisiones.

La desprolija gestión con Roberto Sensini, al que se le planteó que vuelva de Europa para asumir y a las horas que debía esperar un tiempo, le puso punto final a la búsqueda del DT. La política de la dirigencia desde allí fue otra. Dispuso aguardar hasta que culmine el año, con un cuerpo técnico interino. La explicación es que no tenía sentido traer a un técnico faltando tan poco para el cierre de la temporada, existiendo la chance de equivocarse ante la premura por contratarlo y habiendo encima pocos a disposición. Es que la mayoría de los que interesaban se encontraban dirigiendo.

El coordinador de inferiores rojinegro, Gustavo Tognarelli, fue el responsable de conducir a Newell’s en el primer partido pos Sanguinetti. La victoria sobre Vélez en Liniers por 1 a 0 trajo algo de calma, aunque de inmediato surgieron las dudas y arreciaron las críticas por el hecho de no traer un DT. Ahora bajo las órdenes de Coria, el equipo quedó eliminado de la Copa Argentina al caer con Talleres por 2 a 1.

Coria, también responsable de las inferiores, acompañado por Rodolfo Aquino, Daniel Fagiani y el preparador físico Walter Palena, debieron capear el temporal y ocuparse de reacomodar un equipo con bajas de toda clase por jugadores que recibieron lesionados y otros que fueron sufriendo distintas dolencias.

La recuperación

Es cierto que hubo decisiones equivocadas y hasta demoras en determinados partidos a la hora de hacer algunos cambios. Pero el balance terminó siendo positivo. Este cuerpo técnico recuperó físicamente a futbolistas, se animó a cambiar de sistema táctico, como ante Central Córdoba y Boca, y fue obteniendo resultados positivos.

Sumó victorias frente a Gimnasia (2-0) en el Coloso, Aldosivi (2-1) en el Minella, Unión (1-0) en el 15 de Abril, Central Córdoba (3-0) en el Madre de Ciudades y Boca (2-0) en el Parque. En el medio, igualó de local con Arsenal (0-0) y perdió con Sarmiento (0-1) y Tigre (0-2), ambos en el Marcelo Bielsa, y con Independiente (0-1) en Avellaneda.

El saldo en la Liga Profesional fue de 6 victorias, un empate y 3 derrotas. Acumuló 18 puntos de 30 en juego, un 60 por ciento de eficacia. Semejante campaña depositó a Newell’s en la Sudamericana. Cada uno de los integrantes del actual cuerpo técnico, una vez que finalice el torneo, volverá a trabajar en inferiores, con la satisfacción del deber cumplido. Y el pueblo leproso, agradecido.

Matellán, candidato a mánager

Antes de la llegada de un DT, se designará el director deportivo. Por estas horas, Adrián Matellán es el gran candidato a convertirse en el responsable del fútbol del club del Parque.

La dirigencia rojinegra se llevó una buena impresión en las charlas que mantuvo con Matellán y se esperan novedades al respecto de un instante a otro.

El ex Boca no es una persona identificada con Newell’s, pero una alta fuente del club aclaró desde un primer momento que eso no condiciona su llegada porque tienen en cuenta otras cualidades. Aunque, obviamente, dijo que si fuese alguien que tiene historia en el club sería mejor.

Matellán acompañó a Nicolás Burdisso en el manejo del fútbol xeneize, en la última etapa de Daniel Angelici al frente de la comisión directiva.