Fin del ciclo de Armando Méndez en Newell’s. Gabriel Heinze no lo tiene en cuenta. El lateral uruguayo, del cual el club del Parque tiene el 70 por ciento del pase, ya fue notificado de que no será tenido en cuenta y deberá buscarse club. Con la exclusión del defensor, ya son tres los futbolistas que fueron titulares con regularidad duran la última temporada y que no están en los planes del entrenador. Los primeros a los que se les comunicó tal determinación fueron Cristian Lema, que ya arregló con Lanús y Juan Manuel García. Y se esperan que haya más novedades sobre jugadores que no vestirán la camiseta rojinegra en 2023.