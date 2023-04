Newell's alivianó la carga de última justo antes del clásico

Brian Aguirre lo grita con todo, lo mismo que Sordo que lo asistió. Newell's se trajo un gran triunfo pese a no jugar bien. Le sirve para llegar bien al clásico.

Se iban las últimas imágenes. Nadie podía apostar que algo podía mover un empate en cero que se ajustaba perfectamente a lo que entregaba un equipo de Heinze de buenas intenciones y poco convencimiento, pero que al menos en el complemento había logrado que la mayor posesión no implicara pérdidas y rápidas acciones de un limitado Audax Italiano , que lo complicó sobremanera en el primer tiempo. Lo dicho, todo iba hacia un 0 a 0, hasta que Newell’s logró dar cuatro pases seguidos y llegó a un desahogo colosal, con el gol de su mejor jugador: Brian Aguirre. Un desahogo que más que por el pasado reciente, tenía que ver con lo que vendrá. Más que con recuperar rápido la vertical tras la pésima puesta en escena en La Plata, tenía que ver no llegar descalibrado al futuro inmediato: el partido más importante de este ciclo, el clásico del domingo. Por eso, por la inyección anímica que representó este 1 a 0 en el debut de la Copa Sudamericana para la prueba inminente, se puede entender la euforia con que los jugadores rojinegros se mostraban frente a la TV, con el millar de leprosos que los acompañó de fondo cantando nunca tan ilusionados.

Newell’s no podía permitirse otra decepción, luego de la increíble debacle ante Estudiantes. Extraña, porque venía en alza y nunca expuso una peor cara. Además, en el momento más inconveniente. Eso potenciaba las malas sensaciones y hacía que la obligación fuera mayor en este debut copero.

Por eso, el 0-0 que se intuía al menos le dejaba la sensación de que levantaba la cabeza en el resultado, aunque mucho menos en el juego. Por supuesto que un gol en el último instante no puede borrar la certeza de que Newell’s no jugó bien, que mostró debilidades, que sus buenos momentos no pudieron tener casi continuidad. Pero también fue cierto que el zapatazo de Aguirre de alguna manera fue consecuencia de esos últimos minutos de mejores asociaciones, con el ingresado Sordo entrando en circuito, con el entusiasmo de Reasco intentando engranar y con Ferreira, como Aguirre, encontrando socios.