Newell's: "A la gente no hay nada que reprocharle, llena la cancha siempre", dijo Silvetti

Después de un arranque muy malo en el presente 2025, la necesidad de sumar de Newell's es tan urgente que más allá de que juegue de local si no suma de a tres al menos la misión era no perder frente a Belgrano. Por lo menos así lo ve Mateo Silvetti. "Obvio que sirve el empate, lo importante es no perder. El objetivo es hacerse fuerte en el Coloso. Queríamos ganar, lamentablemente no se pudo. Hay que seguir trabajando".