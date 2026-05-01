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Argentina vibra también con Nicolás Varrone, que descolló en la Fórmula 2 en Miami

Nicolás Varrone clasificó 6º en su tercera carrera en la Fórmula 2, en Miami. Además de Franco Colapinto, otro argentino se destaca en la telonera

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

1 de mayo 2026 · 17:53hs
Nicolás Varrone sigue haciendo ruido en la Fórmula 2 y en Miami quedó en el top ten

Nicolás Varrone sigue haciendo ruido en la Fórmula 2 y en Miami quedó en el top ten, con el sueño de llegar a la F-1.

El fenómeno Franco Colapinto viene empujando una gran camada y en la Fórmula 2 Nicolás Varrone se juega el todo por el todo para llegar también a la Fórmula 1. Ya supo ser líder en Melbourne y ahora clasificó por primera vez el top ten. Fue 6º, por lo que largará 5º la carrera sprint en Miami.

"Tengo claro que estoy acá por lo que hizo Franco Colapinto", dijo Varrone a la TV oficial. Y razón no le falta al argentino, que con 24 años sabe que en su primera experiencia grande en monopostos debe descollar si pretende alimentar el sueño de llegar a la Fórmula 1.

Varrone se ha destacado en autos con techo de las carreras del Mundial de Resistencia, pero nunca dejó de perseguir el sueño de la Fórmula. Por eso consiguió la butaca y sabe que, por la edad, también, debe sobresalir si pretende dar el gran salto.

En la carrera de Melbourne que dio inicio al calendario, llegó a liderar la competencia, aunque un safety car lo perjudicó y no pudo abrazar los primeros puntos. Ahora sí va por ellos.

>>Leer más: Franco Colapinto y la vuelta al trabajo: primera práctica de la Fórmula 1 en Miami

Una gran clasificación en Miami

La clasificación en Miami, adonde llegó la F-2 para compensar las cancelaciones de Baréin y Arabia Saudita (también se sumó la próxima de Canadá) , encontró a Varrone peleando arriba en la clasificación.

De hecho, en el segundo intento, cuando marcó su registro, quedó primero. Después se lo fueron bajando por poco, para quedar a poco más de 3 décimas de la punta en el sexto lugar.

Su compañero en el Van Amersfoort Racing, el mexicano Rafael Villagómez, apenas fue 17º sobre 22 autos.

Para la carrera sprint de este sábado, al invertirse la grilla de los 10 primeros, Varrone partirá 5º. Será a las 11, dos horas antes de la carrera sprint de Fórmula 1 (televisa Disney+). La carrera del domingo será a las 13.30.

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