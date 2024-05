Murió César Luis Menotti: la historia secreta detrás del encuentro con Jorge Luis Borges

Lo cierto es que Menotti se había transformado en uno de los hombres más conocidos del país. Si bien postítulo continuó como entrenador albiceleste, en sus tiempos sin fútbol se dedicaba a otras de sus grandes pasiones: escribir y entrevistar a celebridades de la cultura nacional. El elegido fue Borges y después de varias charlas, se logró el okey del escritor.

Para sorpresa de Menotti, no bien se conocieron, Borges le dijo: "Usted debe ser muy famoso. Esta casa se revolucionó cuando conté que venía". Ante la sorpresa, agregó: "Me pidieron que no se vaya sin firmar un autógrafo", dijo Borges haciéndole caso a una de las empleadas de su casa reprochándole a ella que "jamás le había pedido uno a él". Menotti, absolutamente divertido con la situación comenzó a reír sin parar adjudicando la notoriedad al fútbol.

Era en la época que el Flaco fumaba si parar. Respetuoso, le pidió permiso para prender un cigarro. "Sí, fume tranquilo. Si no es el cigarrillo lo que hace mal, son las conversaciones imbéciles”.Una vez finalizado el encuentro, mientras el entrenador acariciaba al gato blanco del escritor que estuvo sentado a su lado en el sillón durante toda la entrevista, Borges reflexionó: “Qué raro, ¿no? Un hombre inteligente y se empeña en hablar de fútbol todo el tiempo”.

