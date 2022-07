Montoya y Pablo Pérez empezaron a jugar el clásico

"El equipo está muy bien, venimos trabajando mucho con Carlos y su cuerpo técnico. Mejoramos como equipo y es lo que buscamos. Estamos con confianza" , dijo Montoya, quien en la práctica de este lunes sufrió una molestia muscular, pero los estudios que le realizaron determinaron que no hay ningún tipo de lesión. En ese sentido el Chaqueño sentenció: "Tuve una molestia, pero no fue nada y estoy bien".

MOntoya.jpg Montoya dijo que ayer se sintió afuera del partido, pero confirmó que no está lesionado.

"Tenemos que hacer lo que venimos haciendo, estamos creciendo como equipo. Vamos a hacer nuestro juego y trataremos de plasmar de la mejor manera lo que nos pide Carlos. No hay favorito en el clásico, no importa como viene cada uno. Obvio que los dos vamos a querer ganar", agregó el futbolista canalla, a quien Tevez le dio la cinta de capitán.

En ese sentido Montoya habló de que es "un honor" portarla, sobre todo porque "el último que la llevó fue la leyenda Marco Ruben".

Lo de Pablo Pérez por supuesto estuvo relacionado a lo que es el presente rojinegro y uno de los temas a los que hizo referencia fue al banderazo del lunes en el Coloso. "La gente hizo un recibimiento maravilloso ayer y me emocioné mucho. Estoy contento, viviendo la previa con la misma sensación de siempre y como este partido se merece".

Perez.jpg A Pablo Pérez lo emocionó el banderazo del lunes. Sabe que aún no está en ritmo para ser titular.

Su presencia no está garantizada. De hecho es prácticamente un hecho que no será titular. Y es algo que el hoy máximo referente del equipo del Parque tiene muy en claro. "Cuando entré contra Racing quería comerme la cancha pero el rival tenía un ritmo terrible. Con la pelota estuve bien pero físicamente me costó un poco", advirtió Pérez.

A dos días del choque que mueve y paraliza a la ciudad, Montoya y Pablo Pérez cumplieron con su parte. Dieron el puntapié inicial de un partido que se las trae.