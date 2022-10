Montoya es la prioridad, Servio y Rodríguez tienen chances

Carlos Tevez habló de lo que pretende a futuro y puso como condición sine qua non para su continuidad en Central la llegada de refuerzos que le permitan potenciar el plantel, aunque el rearmado del mismo parece ser lo más importante. Y en entre tantos nombres están los futbolistas a los que a fin de año se les vence el préstamo. El Apache hizo también foco en ese grupo y advirtió que es necesario que el club pueda lograr la continuidad de los jugadores que él pretende que sigan. En realidad, de los nueve a los que se les vence el vínculo en diciembre, el entrenador solicitaría por unos poquitos. En esa situación están los arqueros Gaspar Servio y Jorge Broun, los defensores Fernando Torrent, Javier Báez, Juan Gabriel Rodríguez, Julián Velázquez y Nazareno Romero, y los mediocampistas Marcelo Benítez y Walter Montoya. El único por el que Tevez pondría el grito en el cielo en caso de que las tratativas no lleguen a buen puerto es Montoya, a quien en su momento eligió como emblema del equipo. No obstante, trascendió que le gustaría retener a Servio y que algo similar sucedería con Juan Gabriel Rodríguez.