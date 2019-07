Nahuel Molina hizo un análisis positivo del empate ante Olimpia. “Venimos de una larga pretemporada pero el partido nos sirvió”, le dijo a Ovación.

Los partidos amistosos suelen ser tomados con mucha mesura por parte de los protagonistas y cuando las cosas no salen de acuerdo a lo esperado, las explicaciones se tornan más comunes de lo habitual. De todas formas hay algunos criterios que se toman en el análisis que aportan. Después de lo que fue el empate (1-1) y derrota por penales (1-3) ante Olimpia, Ovación compartió una charla con Nahuel Molina, autor del tanto canalla en los 90', pero uno de los que malogró un penal. Más allá de eso, el defensor abordó el análisis desde el punto de vista de que “recién nos estamos soltando”, en clara alusión a los varios puntos por mejorar, aunque para el ex Boca “el balance es bueno”.

“Intentamos verlo de esa forma porque venimos de una larga pretemporada y recién nos estamos soltando, pero creemos que nos sirvió. Olimpia tuvo un mejor arranque pero de a pocos no fuimos metiendo en partido y creo que fue un buen ensayo”, indicó Molina. Y al toque agregó: “Al equipo lo vi bien. Nos costó un poco la presión porque no podíamos cerrar la línea de pases de ellos pero cuando tuvimos la pelota intentamos ser claros, abriendo la cancha en la medida que podíamos”.

El manejo del balón no fue uno de los fuertes de Central. Sin embargo el defensor destacó que le “gustó”, aunque aclaró: “Obviamente que estamos arrancando en esta puesta a punto y este fue nuestro primer amistoso formal, pero en líneas generales fue buena la experiencia”.

Por momentos se notó una diferencia grande en el funcionamiento colectivo entre un equipo y otro. Los futbolistas advirtieron lo mismo dentro del campo de juego, “sobre todo porque Olimpia es un equipo en el que sus jugadores vienen juntos desde hace varios años, con varios títulos en el torneo local”.

El del sábado fue su primer partido con Rius delante suyo, pero en Central, ya que varias veces lo hicieron juntos en el Halcón de Florencio Varela. “A Ciro lo conozco muy bien porque jugamos muchos partidos juntos en Defensa. Tenemos un conocimiento mutuo de los movimientos por aquella experiencia, pero los de ahora son similares. Igual espero seguir fortaleciendo esa relación dentro de la cancha.

¿Los mejores minutos de Central? Sin dudas cuando Olimpia se quedó con 10. “Fue cuando mejor pudimos manejar la pelota, cuando intentamos ser más directos y punzantes. Creo que estuvimos cerca de la victoria, pero no pudimos liquidarlo”.

Ahora se viene una serie de amistosos más, en los que “intentaremos mejorar muchas cosas, como la tenencia del balón, la agresividad, la presión. Son cosas en las que venimos trabajando y en las que trataremos de hacer hincapié en los partidos preparatorios que tenemos por delante”, sentenció Molina.

“¡Qué pelota te puse!”

Mientras Molina dialogaba con Ovación detrás suyo estaba merodeando Fabián Rinaudo, quien no se aguantó y metió un bocadillo con el grabador abierto. "¡Qué pelota te puse, eh! Agradeceme por favor”, le dijo con un grito a su compañero.

Y Molina no tuvo más que complacer el pedido. “La verdad que Fito me puso una pelota bárbara”, dijo. Y agregó: “Lo vi cuando recibió y le hice un movimiento. Obviamente que fue rápido y me vio, pero sí, es como dice Rinaudo, fue un gran pase”.