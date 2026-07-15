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Minuto a minuto: Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y logró un pasaporte épico a una nueva final del Mundial

Argentina está de nuevo en la final, dándole vuelta el partido a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y el Toro Martínez. Epico, histórico, increíble.

15 de julio 2026 · 15:15hs
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Enzo Fernández acaba de marcar el gol de la resurrección y lo celebra con el gran Lionel Messi. Argentina está de nuevo en la final

Enzo Fernández acaba de marcar el gol de la resurrección y lo celebra con el gran Lionel Messi. Argentina está de nuevo en la final, dejando atrás a Inglaterra.
Messi desparrama a Kane

AP

Messi desparrama a Kane, en la acción que derivó en falta de Anderson y la primera amarilla del partido.
Lionel Messi trata de controlarla ante Anderson. Duro partido entre Argentina e Inglaterra.

AP

Lionel Messi trata de controlarla ante Anderson. Duro partido entre Argentina e Inglaterra.
Lionel Messi y Leandro Paredes en el césped del estadio de Atlanta. Histórica semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Lionel Messi y Leandro Paredes en el césped del estadio de Atlanta. Histórica semifinal entre Argentina e Inglaterra.
El estadio de Atlanta

El estadio de Atlanta, a full para la gran semifinal entre Argentina e Inglaterra. Unos 75 mil espectadores lo disfrutan en vivo.

Argentina está de nuevo en la final del Mundial, con una victoria que quedará para la historia sobre Inglaterra, que se puso en ventaja al inicio del complemento. Dos golazos, de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en el final dieron vuelta la semifinal. Ahora que se venga España, el domingo a las 16, en Nueva Jersey.

Fue la primera vez que Argentina e Inglaterra se enfrentaron en semifinales, ya que antes se midieron en los cuartos de final en México 86 e Inglaterra 66, y en los octavos de Francia 98, con dos victorias albicelestes y la derrota en Londres. Además, se enfrentaron dos veces en fase de grupos, en Chile 62 y Japón-Corea 2002, con derrotas argentinas.

>>Leer más: Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

El minuto a minuto en Atlanta

90' (+1). GOOOOOL DE ARGENTINA. Después de un tiro libre en el palo de Mac Allister, la tomó Messi y mandó un gran centro de derecha para el gol de cabeza de Lautaro Martínez, que había entrado por Tagliafico.

84' GOL DE ARGENTINA. La tercera es la vencida. Después de un segundo remate de Enzo que sacó Pickford, del córner Messi la tocó y Enzo la clavó en un ángulo derecho.

Otra vez Pickford le sacó el gol a Mac Allister.

Tras la pausa por rehidratación, a la cancha Montiel por Molina, de Paul por Simeone y Otamendi por Lisandro.

68' Gran centro de Messi, impecable cabezazo del recién ingresado Nico González, que sacó bárbaro Pickford. Era el empate.

58' Tremendo cierre de Spence sobre Simeone, sacándola al corner.

55' GOL DE INGLATERRA. Centro de Rice, Gordon apareció por detrás de Molina.

51' Bellingham se le escapaba al Cuti, que lo tomó y recibió amarilla. Los dos zaguero centrales, amonestados.

47' De una salida larga del Dibu llegó otra clara para Argentina. La ganó julián en el área y sacó el arquero, la recuperó y de nuevo su remate fue apenas tocado por Pickford al córner,

41' Amarilla para Lisandro Martínez, por cortar una contra de Rogers.

37' Tremendo derechazo de Enzo, que pasó cerca del ángulo derecho de Pickford. Todo fue después de una falta que generó Messi en tres cuartos (desairó a Kane y Gordon en un enganche) y que derivó en la amarilla a Anderson, la primera del partido.

35' Tiro libre de James en el ángulo derecho del área argentina, por falta de molina a Bellingham, sacó el Dibu y terminó de despejar Paredes.

32' Tiro libre por falta de Enzo a Billingham. Centro de Rice, cabezazo afuera de Stones.

27' Floja salida de Pickford, recuperación y no tuvo final entre Messi y Julián.

19' Primer tiro al arco, de Rogers desde la derecha, que contuvo fácil el Dibu.

Lionel Scaloni metió mano en serio en el once titular, sacando a uno de sus jugadores emblema, Rodrigo De Paul, para el ingreso de Gio Simeone. Sin dudas, un batacazo. A las 16, en el Atlanta Stadium, con el arbitraje del Ismail Elfant.

Pero el técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, también metió mano respecto al equipo que venció a Noruega y realizó tres variantes: Reece James y Djed Spence reemplazarán a Ezri Konsa y Nico O'Reilly en los laterales y Morgan Rogers, compañero de Dibu Martínez en Aston Villa, en lugar de Noni Madueke.

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