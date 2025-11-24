La Capital | Ovación | Tucumán

Un equipo tucumano se quedó parado en la cancha en protesta por el arbitraje

Fue en el Regional Amateur, donde Famaillá entendió que el juez había perjudicado al equipo y decidió salir a la cancha en el segundo tiempo pero sin jugar

24 de noviembre 2025 · 18:53hs
Un equipo tucumano se quedó parado en la cancha en protesta por el arbitraje

Un equipo de la provincia de Tucumán aseguró que fue perjudicado por el arbitraje y adoptó como medida de protesta durante un partido no participar de las acciones y permitir que el rival se desplazara libremente y sin oposición por la cancha. Finalmente el resultado fue 6 a 0, y el encuentro se suspendió por una agresión a una jueza asistente.

Famaillá visitaba este domingo a Tucumán Central, por la sexta y última fecha de la zona norte del Regional Amateur. El equipo estaba descontento con algunas decisiones arbitrales del juez Maximiliano Leal, pero la bronca estalló cuando convalidó un gol de Tucumán Central pese a una falta cometida en el área por el conjunto local. Y la situación se desmadró cuando Famaillá entendió que un jugador de Tucumán Central estaba en posición adelantada cuando convirtió el segundo gol. Ya con el 3 a 0 consumado, sobre el final del primer tiempo, el técnico de Famaillá, Ernesto Luna, se fue expulsado por protestar.

"Pasaron muchas situaciones antes del gol. Nosotros tuvimos un jugador lesionado cerca de cinco minutos en cancha. El árbitro nunca paró el partido y no permitió el ingreso de nuestros auxiliares para atenderlo”, se quejó Luna.

Y aseveró que “en el primer gol hay una falta a Ariel Ríos, se ve un empujón claro. Y después nos anulan una jugada porque la pelota se fue, la lineman levantó la bandera, pero la pelota no se había ido".

Si bien dejó en duda que haya existido posición adelantada en el segundo gol de Tucumán Central, aseguró que hubo "situaciones que pasaron antes que rompieron el partido. Los jugadores no tenían ganas de jugar, los tenía llorando en el vestuario y los chicos decidieron tomar la medida de estar adentro del campo pero no atacar y no tener el balón”.

Pero el complemento, que mostró a los futbolistas visitantes casi estáticos sobre el campo de juego, duró solamente 12 minutos. El árbitro Leal finalmente suspendió el partido por una agresión a la asistente número dos, Flavia Vallejos.

Tucumán Central ganó por 6 a 0, con tres goles de Diego Velárdez, uno de Miguel Borquez, uno de César Abregú y otro de Francisco Gramajo.

