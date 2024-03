Miguel Russo: "Hemos salido de situaciones más difíciles"

Es raro que Miguel Ángel Russo cambie su postura al momento de hablar. La derrota en cancha de Vélez por 1 a 0, la segunda consecutiva de Central, no alteró la calma de costumbre. "Este es un grupo que ha salido de situaciones más difíciles", manifestó el entrenador, que en varias ocasiones resaltó que al equipo le "faltó el desequilibrio" y que le "costó un poco con la pelota".

Russo admitió "errores infantiles" y afirmó: "No nos gusta perder de esta manera"

El entrenador habló de la falta de generación de acciones de riesgo en los últimos dos partidos. "No me gusta, no es lo que uno quiere, lo que uno busca. Es más, con Huracán tuvimos más situaciones, desbordes por fuera, juego por adentro. Nos faltó el desequilibrio que te dan dos o tres jugadores. Hay que encontrar el nivel de ellos. Porque los relevos, la concentración y achicar los espacios lo hicimos bien", aseguró.

Acerca del hecho de que por primera vez durante este ciclo del entrenador en Central perdió dos encuentros seguidos, lo relativizó. "No nos habían tocado nunca tres partidos de visitante".

En relación al debut de Abel Hernández y su influencia en el desempeño del equipo, comentó: "Lo importante es que compita y encuentre el nivel. Está bien, se está acomodando. Entiende el juego. Lo que pasa es que tenemos que elaborar más juego".