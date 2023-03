Miguel Russo: "Estoy muy contento, y aún no pensamos en el clásico"

El entrenador de Central valoró el triunfo frente a Huracán de visitante y además bien dejó sentado que aún no tiene la cabeza puesta en el partido ante Newell's.

A Miguel Russo se lo vio muy satisfecho en el Tomás A. Ducó. Mostró una sonrisa de oreja a oreja en la zona mixta. No era para menos. Central ganó por primera vez de visitante en lo que va del campeonato. Venció este lunes a Huracán 2 a 0, con gritos de Malcorra y Veliz, y todo Arroyito fue un carnaval. “Estoy muy contento por los jugadores y la gente” , describió el entrenador tras el triunfo en rodeo ajeno. Luego fue tajante cuando se lo consultó por el partido que toda la ciudad está esperando: el derby. Respondió con firmeza y confianza. “No pensamos todavía en el clásico, falta mucho” , despachó el experimentado DT antes de pegarse la vuelta desde Buenos Aires.

La producción canalla fue fructífera en esta oportunidad. Hacía rato que no lograba obtener los tres puntos fuera de los límites del Gigante de Arroyito. En el Ducó le tocó volver a saborear los tres puntos juntos con un esquema de cinco defensores, tal vez proyectando lo que piensa plasmar cuando se reactive el fútbol: ante Gimnasia y, especialmente, Newell’s.

Después hizo eje de lo que representa trabajar en el club. “Vivo con mucha alegría porque comparto esto con un amigo como Gonzalo (Belloso). Hay cosas que llevan su tiempo y otras que vamos mejorando pero compartimos muchísimas ideas. Nos llevará tiempo y esfuerzo, y me toca a mí volver a hacer los palotes. No me quejo, son situaciones”, enfatizó para luego tirarle un palito a la anterior comisión directiva: “En este club tenemos que volver a hacer todo de nuevo”, dijo.