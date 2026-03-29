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Copa Argentina: Newell's movilizó a su gente y copó Rafaela

Desde horas del mediodía, los sitios de comida de la Perla del Oeste fueron ocupados por hinchas que se distinguían por sus camisetas rojinegras

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

29 de marzo 2026 · 19:55hs
Los hinchas de Newells en el estadio de Rafaela.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los hinchas de Newell's en el estadio de Rafaela.

El hincha de Newell's volvió a salir a la ruta. En autos o en colectivos, entre estos últimos 30 micros que partieron desde el parque Independencia y que el club puso a disposición. Todos motivados por seguir al conjunto rojinegro en el estadio de Atlético Rafaela, donde jugará este domingo, a las 20.15, contra Acassuso por los 32avos de final de la Copa Argentina. Esta es la primera salida del año para la hinchada leprosa. El deseo es que se repita.

Los hinchas fueron ocupando lentamente una de las cabeceras, que tiene una doble tribuna, y un sector de plateas. Ambos fueron los lugares destinados para la parcialidad rojinegra. Que vistió ambos sectores con múltiples banderas rojinegras. Y alentaron desde bien temprano, desde el mismo momento que abrieron las puertas del estadio.

Desde el mediodía de este domingo, en la calma que reina a esa hora en Rafaela, por la zona céntrica de la ciudad se distinguían por sus camisetas los hinchas de Newell’s.

Animados, serenos y relajados, con algún que otro grito por Newell's, se instalaron en bares y restaurantes del bulevar Santa Fe, arteria que concentra los más diversos espacios gastronómicos de la ciudad, para consumir algo, con varias horas por delante hasta el inicio del partido.

La convivencia con los jueces del partido

La misma tranquilidad fue con la que almorzaron el árbitro Pablo Echevarría y el resto de los integrantes del cuerpo arbitral, en uno de esos sitios en los que también había hinchas rojinegros.

>> Leer más: Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

A muy pocas cuadras de esos lugares de comida, sobre el bulevar Lehmann, se encuentra el hotel donde concentró el plantel de Newell’s desde el sábado por la tarde. Un sitio ideal y cómodo, porque está ubicado a poco más de un kilómetro del estadio de Atlético Rafaela y es fácil y rápido para llegar.

La anterior salida de Newell's

La hinchada de Newell's no viajaba a otro estadio desde que en septiembre de 2025 fue a Villa Mercedes (San Luis), para jugar contra Belgrano por los cuartos de final de la Copa Argentina.

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Para Newell's es

Para Newell's es "el" partido, y va en busca de una semifinal de Copa Argentina que nunca alcanzó. Ante Belgrano, como muestra el cartel electrónico en La Pedrera.

Ese día, en el estadio La Pedrera, el conjunto rojinegro perdió por 3 a 1.

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