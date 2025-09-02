Tras los chequeos médicos, Miguel Russo quedó internado por una infección urinaria

El entrenador xeneize concurrió en la tarde de este martes a un centro médico y permanecerá en observación al menos hasta el miércoles

Miguel Russo sufre una infección urinaria y por eso la concurrencia al sanatorio Fleni.

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Russo , se realizó chequeos médicos en un sanatorio porteño en el marco de la enfermedad que atraviesa y, pese a que en las primeras horas de la tarde se había dicho lo contrario, el DT permanecerá internado al menos hasta este miércoles.

Este martes en el sanatorio Fleni del barrio porteño de Belgrano, el director técnico del Xeneize se realizó los controles médicos que debe hacerse dos veces por semana y se le diagnosticó una infección urinaria.

En un primer momento, y en medio de un sinfín de especulaciones, se dijo que el ex-DT de Central no iba a quedar internado, pero algunas horas más tarde se conoció que quedará en observación.

El pasado domingo en la victoria 2-0 ante Aldosivi de Mar del Plata a Russo se lo vio cansado físicamente, aún más con la lluvia y el frío intenso con el que se disputó el partido.

Russoo Miguel Ángel Russo está cumpliendo su tercer ciclo al frente del Boca. El Xeneize viene de ganar ante Aldosivi.

En ese contexto, su exayudante de campo Hugo Gottardi declaró en un medio partidario de Boca que lo veía "cansado".

Debido a que el plantel tiene dos días de reposo tras el triunfo en Mar del Plata, el entrenador optó por asistir este martes al sanatorio Fleni y así se lo comunicó a los dirigentes de Boca.

Russo ya se había realizado estudios la semana pasada pero al descubrirse una infección se le ordenó una medicación intravenosa por lo que continuará hasta este miércoles en el nosocomio.

Qué dijo Gottardi sobre Russo

Gottardi, histórico ayudante de Miguel, sorprendió con sus declaraciones en un programa partidario de Boca. “Lo veo cansado, ayer lo miraba sentado... Llevar a Boca en la espalda es como llevar un camión, es duro. El viene de una enfermedad y está bien. Para mí, está bien", sostuvo.

Más allá de eso, Gottardi hizo referencia a su relación con Russo, de quien tomó distancia en 2019: “Con Miguel pasamos no una, un millón. Pero todo lo que empieza termina. No me habla más, pero no es porque hayamos peleado, es como en un matrimonio, cuando vos llevás 40 años de casado y te separás, no la estás llamando a tu exmujer para ver cómo está”.

Y además dijo: “Miguel ama Boca, eso descártalo. Cuando lo volvieron a llamar, fue de cabeza porque ama todo eso. Y está mejor ahora, porque los triunfos acomodan todo”.